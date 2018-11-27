Трамп задумался о пошлинах на китайские iPhone

Президент США Дональд Трамп не исключает, что может ввести пошлины на собираемые в Китае смартфоны iPhone и ноутбуки.

По его словам, решение «зависит от ставки». Трамп сказал, что может «установить ставку в 10%, и люди легко перенесут это», передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

Трамп заявил, что введет пошлины еще «на 257 млрд долларов», если Китай не согласится на «единственную сделку», которая удовлетворит Белый дом – Пекин должен «открыть свою страну для конкуренции» со стороны США. Речь идет о ставках 10% и 25%.

Остальные страны могут «поступать, как им заблагорассудится», заявил Трамп.

Напомним, Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами. При этом торговая война с Китаем разоряет США.