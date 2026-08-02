Польша де-юре отказалась от большей части нынешней Западной Украины более 80 лет назад. Однако реваншистские настроения у поляков не исчезли – тем более, что в последние десятилетия границы в Европе не раз менялись.6 комментариев
Основательница Wildberries Ким попала в базу украинского «Миротворца»
Татьяна Ким (Бакальчук) – основательница сети онлайн-ретейлера Wildberries. Запустив бизнес в декретном отпуске, она стала одной из самых влиятельных бизнес-лидеров в России. .
Основательница и руководитель сети онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Ким (Бакальчук) оказалась в базе данных украинского сайта «Миротворец», передает РИА «Новости». Информацию о бизнесвумен добавили на портал вечером в субботу.
Создатели ресурса обвинили одну из самых влиятельных женщин-предпринимателей России в публичной поддержке страны. Ранее стало известно, что с прошлой недели украинские беспилотники атаковали объекты компании в ряде регионов.
Удары пришлись по складам на Ставрополье, в Подмосковье, Петербурге, Краснодаре, Симферополе, Волгограде, Удмуртии, Ленинградской, Тамбовской, Пензенской и Самарской областях. В результате атак несколько человек погибли, десятки получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовные дела о теракте.
Сайт «Миротворец» регулярно публикует личную информацию журналистов, ополченцев, деятелей культуры и простых граждан, включая несовершеннолетних, называя их «изменниками родины».
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава маркетплейса Татьяна Ким сообщила о миллиардных убытках предпринимателей из шести стран из-за атак на логистические центры.
Руководство компании начало перестройку логистики для минимизации задержек товаров.
Ранее склады на Юге России подверглись ударам украинских беспилотников.