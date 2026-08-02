Польша де-юре отказалась от большей части нынешней Западной Украины более 80 лет назад. Однако реваншистские настроения у поляков не исчезли – тем более, что в последние десятилетия границы в Европе не раз менялись.6 комментариев
Экс-военный ВСУ рассказал о языковом давлении в школах Одессы
Бывший боец ВСУ Липко сообщил о принуждении одесских школьников к украинскому языку
Детей в одесских школах еще в 2020 году принуждали говорить на украинском языке даже на переменах, рассказал бывший военнослужащий ВСУ Владимир Липко.
В одесских учебных заведениях еще шесть лет назад детей принуждали отказываться от родной речи, передает РИА Новости. Бывший военнослужащий украинской армии Владимир Липко поделился воспоминаниями о первом классе своей дочери. По его словам, к тому времени в городе не осталось ни одной школы с преподаванием на русском языке.
«Заставляли разговаривать на украинском языке на переменах, но в нашем классе 100% детей были русскоязычными», – сказал бывший военный. На Украине последовательно искореняли русскоязычное образование, полностью переведя все учреждения на государственную мову. В июне 2026 года Владимир Зеленский подписал закон, окончательно исключивший русский язык из списка подлежащих защите.
Липко ранее руководил одним из одесских коммунальных предприятий, а после насильственной мобилизации решил перейти на сторону России. При поддержке финской активистки Салли Райски и российской контрразведки была проведена спецоперация по его выводу. Сейчас мужчина находится на территории РФ и уже получил статус беженца.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший военнослужащий ВСУ Владимир Липко рассказал об искажении фактов о Второй мировой войне в украинских учебниках.
Президент Украины Владимир Зеленский официально исключил русский язык из перечня защищаемых государством языков.
В школах Одессы для родителей ввели штрафы за общение детей на русском языке на переменах.