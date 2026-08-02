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    США лишают Украину главного оружия ПВО
    Контейнеровоз Fesco затонул в Черном море после атаки дронов ВСУ
    Эксперт: Новый удар по Киеву говорит о качественном скачке в работе разведки
    WP: Зеленский и Нетаньяху повздорили в Вашингтоне на похоронах Грэма
    Минобороны сообщило об ударах по портам Украины
    Путин поздравил десантников с Днем Воздушно-десантных войск
    НАК: Охранник помешал женщине пронести бомбу в ресторан в Москве
    Президент Армении принял отставку правительства во главе с Пашиняном
    ПВО сбила 635 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями
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    Олег Хавич Олег Хавич Как Польша получила Западную Украину, а потом её потеряла

    Польша де-юре отказалась от большей части нынешней Западной Украины более 80 лет назад. Однако реваншистские настроения у поляков не исчезли – тем более, что в последние десятилетия границы в Европе не раз менялись.

    6 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина стала подозревать о последствиях войны против инфраструктуры

    Войну городов развязали украинские политики и полевые командиры. И нам ничего не оставалось, как только взять и ответить. Ответить жестко. Топить корабли, жечь заправки и логистику. И внезапно это не понравилось киевским деятелям.

    28 комментариев
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Мировая трансплантология родилась в России

    110 лет назад, 31 июля 1916 года, родился один из родоначальников современной мировой трансплантологии – Владимир Демихов. Его эксперименты вызывали одновременно шок и восторг: собаки с двумя головами, пересадки сердца – такого в мировой медицине еще не было.

    3 комментария
    2 августа 2026, 10:32 • Новости дня

    Экс-военный ВСУ рассказал о языковом давлении в школах Одессы

    Бывший боец ВСУ Липко сообщил о принуждении одесских школьников к украинскому языку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Детей в одесских школах еще в 2020 году принуждали говорить на украинском языке даже на переменах, рассказал бывший военнослужащий ВСУ Владимир Липко.

    В одесских учебных заведениях еще шесть лет назад детей принуждали отказываться от родной речи, передает РИА Новости. Бывший военнослужащий украинской армии Владимир Липко поделился воспоминаниями о первом классе своей дочери. По его словам, к тому времени в городе не осталось ни одной школы с преподаванием на русском языке.

    «Заставляли разговаривать на украинском языке на переменах, но в нашем классе 100% детей были русскоязычными», – сказал бывший военный. На Украине последовательно искореняли русскоязычное образование, полностью переведя все учреждения на государственную мову. В июне 2026 года Владимир Зеленский подписал закон, окончательно исключивший русский язык из списка подлежащих защите.

    Липко ранее руководил одним из одесских коммунальных предприятий, а после насильственной мобилизации решил перейти на сторону России. При поддержке финской активистки Салли Райски и российской контрразведки была проведена спецоперация по его выводу. Сейчас мужчина находится на территории РФ и уже получил статус беженца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший военнослужащий ВСУ Владимир Липко рассказал об искажении фактов о Второй мировой войне в украинских учебниках.

    Президент Украины Владимир Зеленский официально исключил русский язык из перечня защищаемых государством языков.

    В школах Одессы для родителей ввели штрафы за общение детей на русском языке на переменах.

    1 августа 2026, 12:50 • Новости дня
    Контейнеровоз Fesco затонул в Черном море после атаки дронов ВСУ
    Контейнеровоз Fesco затонул в Черном море после атаки дронов ВСУ
    @ stranarosatom

    Tекст: Валерия Городецкая

    Контейнеровоз «Янина» затонул после удара украинских морских дронов в 130 милях от Новороссийска, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

    Судно принадлежало компании FESCO, которая входит в структуру Росатома, передает РИА «Новости».

    «Подобную атаку иначе как пиратство и морской разбой трактовать невозможно», – заявил Лихачев. По его словам, нападение произошло около 22.00 по московскому времени. Два беспилотника ударили по судну, перевозившему обычные гражданские грузы.

    Экипаж из 17 человек действовал организованно и сумел спастись. На помощь тонущему теплоходу пришел интернациональный экипаж судна Delphinus под командованием египетского капитана. Они подняли на борт 16 моряков.

    Последнего члена команды обнаружили спустя время благодаря работе морской авиации Черноморского флота. Сейчас все спасенные доставлены на берег, их состояние оценивается как удовлетворительное.

    Ранее украинские беспилотники атаковали два танкера на терминале Каспийского трубопроводного консорциума.

    На прошлой неделе дрон ударил по гражданскому судну NELSA.

    В конце июля российские военные поразили сухогруз с военными грузами ВСУ возле Одессы.

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    1 августа 2026, 18:21 • Новости дня
    Бут: Украинцы специально отравили американского сенатора Грэма

    Бут заявил об отравлении сенатора Грэма на Украине

    Бут: Украинцы специально отравили американского сенатора Грэма
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Предприниматель Виктор Бут заявил, что сенатора США Линдси Грэма (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) могли намеренно отравить после визита на Украину.

    Бут, комментируя визит Зеленского в США заявил, что сенатора Грэма намеренно отравили украинцы, передает «Комсомольская правда».

    «Мои источники, например, сообщают, что украинцы специально его отравили», – рассказал Бут.

    По словам предпринимателя, поводом для приезда главы киевского режима в Вашингтон стали именно похороны Грэма. Он добавил, что Зеленский успел встретиться с президентом США и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также выступить перед голосованием Сената за антироссийские санкции.

    Ранее американский сенатор Линдси Грэм скончался после возвращения из Киева.

    Президент США объяснил смерть политика естественными причинами.

    Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху повздорили на церемонии прощания с американским законодателем.

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    1 августа 2026, 11:57 • Видео
    Как Украина терроризирует Ближний Восток

    Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

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    1 августа 2026, 16:10 • Новости дня
    WP: Зеленский и Нетаньяху повздорили в Вашингтоне на похоронах Грэма
    WP: Зеленский и Нетаньяху повздорили в Вашингтоне на похоронах Грэма
    @ Anna Rose Layden/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Между Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во время церемонии прощания с американским сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) состоялся неприятный разговор, пишет газета The Washington Post (WP).

    Точное содержание состоявшейся беседы остается неизвестным, сообщает WP, передает «Газета.Ru».

    Газета отмечает сохраняющуюся напряженность в отношениях двух стран. В 2023 году израильский премьер заблокировал передачу Киеву систем противоракетной обороны «Железный купол». Свое решение политик объяснил условиями американо-израильского соглашения о совместном производстве комплексов.

    Сейчас оба государства вынуждены соперничать за внимание американской администрации. Израильская сторона добивается усиления поддержки для противостояния с Ираном, в то время как украинский лидер просит предоставить дополнительные пакеты военной помощи.

    Напомним, Нетаньяху отказался от проведения официальной встречи с Зеленским в Вашингтоне.

    Глава киевского режима выразил обеспокоенность смещением фокуса внимания США на иранский конфликт.

    Ранее израильский лидер заблокировал передачу Киеву систем противовоздушной обороны «Железный купол».

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    1 августа 2026, 19:31 • Новости дня
    Российские военные атаковали украинские позиции неизвестными БПЛА

    Украинским военным не удалось опознать тип российских БПЛА после ночного налета

    Российские военные атаковали украинские позиции неизвестными БПЛА
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе ночной атаки Россией были задействованы новые беспилотники, технические характеристики которых пока остаются загадкой для Украины, сообщили военкоры.

    Вооруженные силы России начали использовать совершенно новый тип дронов при нанесении ударов по объектам на Украине, передает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    О применении незнакомых аппаратов во время ночного налета сообщил советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов, известный под позывным Флеш.

    Специалистам противника до сих пор не удалось идентифицировать примененные беспилотники. Кроме того, они не смогли определить точные тактико-технические характеристики новых аппаратов российской армии.

    Украинские специалисты обнаружили модуль искусственного интеллекта в российском беспилотнике «Молния».

    Местные СМИ пожаловались на оснащение аппаратов турбореактивными двигателями.

    Ранее бойцы ВСУ нашли обломки экспериментального дрона без вооружения.

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    1 августа 2026, 16:51 • Новости дня
    Историк предупредила украинцев о расплате за наглость Зеленского

    Историк Гавришко: Украинцы будут расплачиваться за наглость Зеленского

    Историк предупредила украинцев о расплате за наглость Зеленского
    @ Jacovides/Liewig/Bestimage/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    За амбиции и наглость Владимира Зеленского будет расплачиваться простой народ, заявила украинский историк Марта Гавришко.

    «Из 35 ракет, запущенных прошлой ночью, была перехвачена только одна, просто потому что у Украины закончились ракеты для комплексов Patriot. Так как же Зеленский намерен защитить граждан, одновременно усиливая удары вглубь России?», – возмутилась эксперт в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Историк добавила, что основная тяжесть последствий ложится на плечи мирного населения. Она подчеркнула, что в 2019 году украинцы голосовали за действующего президента в ожидании мира, но вместо этого получили настоящий ад.

    Ранее Зеленский объяснил провал противовоздушной обороны дефицитом ракет для комплексов Patriot.

    В конце июля украинский лидер попросил у США 300 зенитных перехватчиков.

    Президент Дональд Трамп отклонил данный экстренный запрос Киева.

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    1 августа 2026, 21:48 • Новости дня
    При взрыве на складах боеприпасов ликвидированы не менее 20 элитных военных ВСУ

    При взрыве склада боеприпасов погибли не менее 20 элитных военных ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    В результате взрыва на складах боеприпасов украинских сил специальных операций (ССО) на военном объекте в Хмельницкой области погибли не менее 20 военнослужащих элитного подразделения ВСУ, сообщили в российских силовых структурах.

    Российские силовые структуры подтвердили поражение арсенала украинских сил специальных операций, передает ТАСС.

    «В результате вчерашнего взрыва на складах боеприпасов украинских ССО было уничтожено не менее 20 националистов из элитного подразделения ВСУ», – сообщил собеседник агентства.

    Доставка снарядов на объект продолжалась несколько дней. Детонация произошла на следующие сутки после их временного размещения в одном из промышленных помещений на территории Хмельницкой области.

    На фоне инцидента сотрудники внутренней безопасности из Киева задержали руководителя местного управления СБУ Алексея Прокопенко. Следователи проводят обыски по подозрению в коррупции и выясняют возможную причастность чиновника к диверсии на уничтоженном складе.

    Накануне на полигоне украинских сил специальных операций в Хмельницком произошел мощный взрыв.

    После этого инцидента Генпрокуратура Украины заявила о пропаже без вести нескольких бойцов спецназа.

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    1 августа 2026, 16:16 • Новости дня
    Глава Нацбанка Украины заявил о приостановке экспорта из-за проблем с логистикой
    Глава Нацбанка Украины заявил о приостановке экспорта из-за проблем с логистикой
    @ Zozuliadv/wikipedia.org

    Tекст: Валерия Городецкая

    Участившиеся военные удары по украинским портам и логистическим комплексам вылились в сокращение валютной выручки, отметил председатель нацбанка Украины Андрей Пышный.

    Эти факторы начали сказываться на финансовой стабильности предприятий и могут негативно повлиять на кредитующую их банковскую систему, сообщает «Страна».

    «Систематические атаки России на энергетическую, логистическую, складскую и портовую инфраструктуру, к сожалению, имеют свои последствия. Мы видим, как еще раз усложнились условия работы украинского бизнеса», – заявил Пышный.

    Он отметил, что ограничение морской логистики особенно сильно бьет по реальному сектору. Экспорт продукции задерживается, ухудшаются денежные потоки, нарушаются производственные цепи. В результате растет нагрузка на бизнес, и предприятиям становится сложнее обслуживать кредиты.

    «Особенно ощутимо на предприятия реального сектора влияет ограничение морской логистики. Поэтому экспорт продукции существенно задерживается или временно приостанавливается», – отметил он.

    Пышный призвал банки поддержать компании, в частности, проводить реструктуризацию долгов и мониторить финансовое состояние клиентов. Также он подчеркнул важность беспрерывного кредитования агропромышленного комплекса. Ожидается, что наибольшему риску подвержены госбанки, на которые приходится более половины корпоративных кредитов.

    Напомним, ежедневные убытки украинских компаний от простоя морских портов достигли 70 млн долларов.

    Крупнейший оператор контейнерных перевозок Maersk прекратил работу с Черноморским рыбным портом из-за российских ударов.

    Вооруженные силы России поразили два контейнеровоза и сухогруз в ходе недавних атак на портовую инфраструктуру.

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    1 августа 2026, 13:00 • Новости дня
    На Украине сообщили о причинах увольнения Федорова с поста главы минобороны

    Экс-главу минобороны Украины Федорова уволили из-за претензий на пост президента

    На Украине сообщили о причинах увольнения Федорова с поста главы минобороны
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский мог отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова из-за его желания участвовать в президентских выборах, пишут украинские СМИ.

    Поводом для недовольства послужили политические амбиции руководителя ведомства, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Страну».

    «Причиной отставки Федорова с поста министра обороны стала его встреча с грантовыми активистами, где обсуждалась будущая президентская кампания главы минобороны», – сообщило украинское издание со ссылкой на журналиста Владимира Бойко.

    Журналисты отмечают, что увольнению способствовал вероятный конфликт чиновника с руководством компании FirePoint, которую связывают с Зеленским. Кроме того, экс-министр мог помешать бывшему генеральному директору Google Эрику Шмидту. Этот спонсор Демократической партии США сейчас занимается производством дронов и поставляет их на Украину.

    Ранее сообщалось, что бывший глава министерства обороны Украины Михаил Федоров рассматривает возможность выдвижения на пост президента.

    Политик покинул свою должность спустя всего полгода работы.

    Увольнение чиновника спровоцировало масштабные акции протеста в украинских городах.

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    1 августа 2026, 17:54 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по резервуарам с ГСМ и буксиру в Одессе и Николаеве
    ВС России нанесли удар по резервуарам с ГСМ и буксиру в Одессе и Николаеве
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Высокоточным оружием и беспилотниками нанесен удар по транспортной инфраструктуре, обеспечивающей украинскую армию горючим и морскими дронами, в портах Одессы и Николаева, сообщает Министерство обороны.

    Российская армия продолжила атаки на порты и суда, используемые в интересах украинских войск, передает Минобороны.

    Для выполнения боевых задач применялись авиационные ракеты и ударные дроны.

    В Одессе главной целью стали масштабные хранилища с горюче-смазочными материалами. Эти запасы предназначались для снабжения подразделений ВСУ.

    Одновременно в Николаеве был уничтожен морской буксир. Сообщается, что судно было специально переоборудовано для запуска безэкипажных катеров.

    Накануне российские военные уничтожили резервуары с горюче-смазочными материалами в порту Одессы.

    Несколькими днями ранее ВС России нанесли серию точных ударов по стратегическим морским объектам противника в Черноморске.

    В конце июля российская армия поразила сухогруз с военными грузами в николаевском порту.

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    2 августа 2026, 04:27 • Новости дня
    Бусаргин сообщил о пострадавших при атаке БПЛА на Саратов и Энгельс
    Бусаргин сообщил о пострадавших при атаке БПЛА на Саратов и Энгельс
    @ Официальная группа министерства здравоохранения Саратовской области в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотников на гражданскую инфраструктуру Саратова и Энгельса есть пострадавшие, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

    «В результате атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе», – заявил руководитель региона в «Максе».

    По предварительным данным, в результате атаки имеются пострадавшие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны ликвидировали шесть беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы.

    Силы ПВО в течение дня уничтожили 152 БПЛА над десятью регионами России.

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    1 августа 2026, 15:01 • Новости дня
    Константинов назвал слова Зеленского о Крыме мышлением негодяя

    Константинов обвинил Зеленского в спекуляциях на теме принадлежности Крыма

    Константинов назвал слова Зеленского о Крыме мышлением негодяя
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает спекулировать на теме Крыма, это мышление негодяя, наплевавшего на права крымского народа, террориста и человека войны, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

    Константинов подверг критике высказывания Владимира Зеленского о статусе полуострова, передает РИА «Новости».

    Поводом стало интервью Зеленского телеканалу Fox News, в котором он признал отсутствие конкретных планов по возвращению Крыма из-за риска масштабных потерь, но продолжил называть его украинской территорией.

    «Зеленский продолжает спекулировать на теме Крыма. Это мышление негодяя, наплевавшего на права крымского народа, террориста и человека войны», – заявил Константинов. Он подчеркнул, что полуостров является исконно русской землей.

    Константинов добавил, что при знании истории украинский лидер постеснялся бы поднимать этот вопрос. По мнению главы парламента, все подобные заявления продиктованы исключительно военным восприятием реальности, а мирное урегулирование Киеву совершенно не нужно.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил об отсутствии темы Крыма на текущих мирных переговорах.

    Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал фашизмом прошлые высказывания украинского лидера о жителях полуострова.

    Депутат Госдумы Михаил Шеремет счел претензии Киева на Крым парадоксальными.

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    1 августа 2026, 22:58 • Новости дня
    Лихачев поблагодарил экипаж Delphinus за помощь морякам теплохода «Янина»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Росатома Алексей Лихачев выразил благодарность интернациональному экипажу судна Delphinus во главе с капитаном – гражданином Египта, которые помогли морякам теплохода «Янина», атакованного ВСУ.

    По словам Лихачева, капитан, «несмотря на опасность со стороны дронов, ночью выдвинулся к месту крушения и спас 16 из 17 наших ребят», передает РИА «Новости».

    Глава Росатома также подчеркнул, что, несмотря на происходящие в мире изменения, морское братство остается неизменной и вечной ценностью.

    Руководитель госкорпорации также отметил действия вертолетчиков Черноморского флота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, контейнеровоз «Янина» в Черном море затонул после удара украинских морских дронов в 130 милях от Новороссийска. На помощь тонущему теплоходу пришло судно Delphinus. Delphinus подняло на борт 16 моряков. Последнего члена команды обнаружили спустя время благодаря работе морской авиации Черноморского флота.

    Эксперт Александр Перенджиев заявил о сознательном выборе Украиной судна, принадлежащего структуре Росатома, в качестве цели атаки и о прицельном ударе по атомной отрасли.

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    1 августа 2026, 15:09 • Новости дня
    Нетаньяху заблокировал передачу Украине комплекса ПВО «Железный купол»

    WP: Нетаньяху заблокировал передачу Украине комплекса ПВО «Железный купол»

    Нетаньяху заблокировал передачу Украине комплекса ПВО «Железный купол»
    @ Tomer Neuberg/Jna Press/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не позволил отправить на Украину системы противовоздушной обороны «Железный купол», пишет газета The Washington Post (WP).

    Как пишет WP, сейчас два государства вынуждены соперничать за получение других оборонных ресурсов от Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».

    «В 2023 году ныне покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен России в перечень террористов и экстремистов) поддержал передачу батарей ПВО «Железный Купол» Украине, однако на этом пути возникло препятствие – премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он заблокировал передачу комплексов, сославшись на условия соглашения о совместном производстве, по которому Израиль имеет право окончательного решения относительно использования системы, несмотря на то что рассматриваемые батареи были оплачены США», – говорится в публикации.

    Журналисты подчеркивают, что недавние попытки Владимира Зеленского усилить украинскую защиту американскими ракетами Patriot только обострили ситуацию. Это окончательно поставило Тель-Авив и Киев в положение прямых конкурентов за военные поставки Вашингтона.

    В конце июля Зеленский попросил у Дональда Трампа 300 ракет-перехватчиков Patriot.

    Американский сенатор Линдси Грэм умер в середине прошлого месяца от внезапной болезни.

    В прошлом году посол Израиля на Украине Михаил Бродский признался в передаче Киеву старых израильских комплексов противовоздушной обороны.

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    1 августа 2026, 13:18 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожское Любицкое и харьковскую Ольговку
    Российские войска освободили запорожское Любицкое и харьковскую Ольговку
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Армия России за минувшие сутки освободила запорожское Любицкое и взяла под контроль харьковскую Ольговку, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Запад» установили контроль над Ольговкой в Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригады охраны генерального штаба ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны около Грушевки, Нечволодовки, Подлимана, Смородьковки Харьковской области и Маяков Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери противника при этом составили свыше 210 военнослужащих, две американские бронемашины HMMWV и орудие полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Восток» освободили Любицкое в Запорожской области.

    Было нанесено поражение живой силе и технике четырех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты рядом с Великомихайловкой, Ивановкой, Катериновкой, Просяной, Скотоватым Днепропетровской области, Чаплино и Червоным Яром Запорожской области.

    При этом противник потерял более 365 военнослужащих, три бронемашины, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и три артиллерийских орудия, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны возле Писаревки, Рыжевки и Уланово Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах Бугаевки, Должанки и Морозовой Долины.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны у Дружковки, Кондратовки, Краматорска, Николаевки и Славянска ДНР.

    За прошедшие сутки противник потерял до 150 военнослужащих, немецкую боевую машину пехоты Marder и орудие полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    ВСУ при этом потеряли более 225 военнослужащих, танк и бронемашину.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии поблизости от Андреевки, Анновки, Водянского, Грузского, Доброполья и Новогригоровки ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 340 военнослужащих и американская бронемашина HMMWV, подытожили в оборонном ведомстве.

    Отметим, что российская армия освободила 32 населенных пункта за июль. ВС России за минувшую неделю взяли под контроль 12 населенных пунктов.

    Накануне российские войска освободили Веровку в Харьковской области и Стенки в ДНР

    Днем ранее российские войска российская армия за сутки освободила четыре населенных пункта.

    До этого российские войска установили контроль над Светлым в ДНР и сумской Новой Сечью.

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    2 августа 2026, 07:48 • Новости дня
    Комбат теробороны ВСУ Ливенко ликвидирован на Сумском направлении

    Tекст: Антон Антонов

    В Краснопольском районе на Сумском направлении группировкой российских войск «Север» ликвидирован командир первого батальона 119-й отдельной бригады теробороны ВСУ Андрей Ливенко.

    «В Краснопольском районе ликвидирован командир первого батальона 119 обр ТерО Андрей Ливенко, а также ряд «офицеров» ВСУ и солдат из батальона охраны, сопровождавших украинского комбата», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    Штурмовые части группировки войск «Север» продвигаются вглубь Сумской области. Удары нанесены по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Сум, Шосткинского и Сумского районов, а также по Белополью, Краснополью и Глухову. В Сумском районе штурмовики «Севера» продвинулись на 16 участках до 400 м.

    В Шосткинском районе стрелковые бои идут в Уланово и на подступах к Вольной Слободе, огневые контакты не прекращаются в Рыжевке, Писаревке, Марьино и поселке Хотень.

    На Харьковском направлении удары российской армии пришлись по районам Харькова, Сосновки, Прудянки, Лозовой, Рубежного, Василевки, Купино, Дергачей, Дергачей и Богодухова.

    В области оборудованы несколько полевых госпиталей первого медицинского батальона ВСУ, сформированного на базе иностранного легиона ГУР и занимающегося эвакуацией и лечением прежде всего иностранных наемников. В составе батальона работают специалисты западных клиник по трансплантологии, которые ищут потенциальных доноров.

    Российская авиация нанесла удары по резервам ВСУ в Сосновке и Прудянке, а также складу беспилотников в Дергачах, уничтожив украинских штурмовиков, БПЛА и автомобильную технику.

    Штурмовые подразделения «Севера» продолжают наступление в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах.

    На Волчанском направлении бойцы «Севера» продвинулись на десяти участках до 600 м. Стрелковые бои продолжаются в селе Ивановка, поселке Белый Колодезь, в Бакшеевке, районе Шевченково и в лесах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы «Севера» ведут бои западнее села Петро-Ивановка, а также в Устиновке и Анищино.

    В Черниговской области, по сообщениям местных жителей, украинской стороной ужесточена принудительная эвакуация населения для размещения в домах личного состава ВСУ, при отказе женщинам угрожают лишением родительских прав, в операциях участвуют сотрудники СБУ и полиции из других регионов.

    Командование ВСУ перебросило в Черниговскую область расчеты 50-й артиллерийской бригады, где действует запрет на ношение военной формы в прифронтовых районах.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 250 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 90 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, штурмовики группировки «Север» продвигаются вглубь Сумской области и наносят удары по украинским силам в районах Сум, Кияницы и Краснополья.

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