Бывший боец ВСУ Липко сообщил о принуждении одесских школьников к украинскому языку

Tекст: Дмитрий Зубарев

В одесских учебных заведениях еще шесть лет назад детей принуждали отказываться от родной речи, передает РИА Новости. Бывший военнослужащий украинской армии Владимир Липко поделился воспоминаниями о первом классе своей дочери. По его словам, к тому времени в городе не осталось ни одной школы с преподаванием на русском языке.

«Заставляли разговаривать на украинском языке на переменах, но в нашем классе 100% детей были русскоязычными», – сказал бывший военный. На Украине последовательно искореняли русскоязычное образование, полностью переведя все учреждения на государственную мову. В июне 2026 года Владимир Зеленский подписал закон, окончательно исключивший русский язык из списка подлежащих защите.

Липко ранее руководил одним из одесских коммунальных предприятий, а после насильственной мобилизации решил перейти на сторону России. При поддержке финской активистки Салли Райски и российской контрразведки была проведена спецоперация по его выводу. Сейчас мужчина находится на территории РФ и уже получил статус беженца.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший военнослужащий ВСУ Владимир Липко рассказал об искажении фактов о Второй мировой войне в украинских учебниках.

Президент Украины Владимир Зеленский официально исключил русский язык из перечня защищаемых государством языков.

В школах Одессы для родителей ввели штрафы за общение детей на русском языке на переменах.