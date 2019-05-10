США задумали объявить Россию валютным манипулятором

Россию могут включить в американский список государств, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой ради торговых преимуществ, заявили источники.

Сейчас в список минфина США входят 12 стран. По данным Bloomberg, в мае его собираются расширить до 20, передает РИА «Новости».

Среди государств, которые, вероятно, окажутся в списке, называют Россию, Таиланд, Индонезию, Вьетнам, Ирландию и Малайзию, которые имеют положительный торговый баланс с США.

При этом из списка могут вычеркнуть Индию и Южную Корею.

Список носит в основном символический характер, но включение в него может грозить негативными рыночными последствиями.

Напомним, США не раз заявляли, что Пекин занижает курс национальной валюты, но объявлять Китай валютным манипулятором не стали.

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