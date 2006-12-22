В США нашли новый повод для введения санкций против России

С точки зрения американских «ястребов», Россия угрожает США на всех фронтах. Теперь оформился еще один – хлебный: российские производители зерна вытесняют американских с привычных рынков. На этом фоне СМИ пытаются натравить на российских фермеров американскую карательную машину. Каковы будут последствия этого?

В то время, пока специалисты спорят о причинах спада в ранее лидирующей аграрной отрасли РФ, в США выходят статьи с апокалиптическими заголовками типа «Сражающиеся американские фермеры столкнулись с новой угрозой: возродившаяся Россия».

В опубликованном Wall Street Journal тексте на примере фермера Владимира Мишурова из колхоза «Ленинский путь», что в станице Отрадной Краснодарского края, рассказывается о том, как Россия вернула себе первое место на зерновом рынке, утраченное более 100 лет назад. Особо подчеркивается, что Мишуров и другие успешные фермеры работают на высококачественной американской технике и благодаря этому собирают на треть больше зерна, чем прежде.

Статья – классический американский «лонгрид», где аналитика, статистика, графики и серьезная информация перемежаются развлекательными историями из детства и юности (например, о любимых местах отдыха фермера Мишурова). Но главная ее мысль – рост производства зерна в России представляет серьезную угрозу для США.

Разумеется, не обошлось без упоминаний о том, что российская пшеница успешно конкурирует с американской и на таких традиционно контролируемых США рынках, как, например, мексиканский. Но в первую очередь американцы выдавливаются из Северной Африки и с Ближнего Востока, где у Москвы «налажены политические связи», говорится в статье. «Это не торговая война, это экономика», – объясняет ситуацию директор швейцарской зерноторговой компании Solaris Commodities SA Свитун Стил. По его словам, российское зерно «стало и качественнее, и дешевле».

Среди преимуществ российских фермеров называются низкий курс рубля, который «упал в два раза с 2014 года», причем не уточняется почему. Также рассказывается о беспрецедентной государственной поддержке, которая оказывается фермерам. Отдельно автор отмечает, что доход от экспорта сельхозпродукции в 2017 году превысил поступления от поставок оружия.

В целом статья на удивление взвешенная и объективная. В ней нет иррациональной русофобии и мало (по нынешним временам) политических обвинений и наветов. Все было бы просто прекрасно, если бы не некоторые особенности лексики и ряд прозрачных намеков.

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Американский истеблишмент любит использовать слово «угроза», говоря об окружающем их мире. Хотя непонятно, какой смысл в обладании мощнейшей в мире армией и крупнейшей экономикой, если вам постоянно угрожают? Может быть, в этом случае есть смысл немного поубавить амбиции, чтобы не чувствовать себя жителем осажденной крепости, которого каждый сосед норовит обидеть?

В данном случае угрозой для США названы российские фермеры, сельское хозяйство в целом и государственная поддержка, оказываемая агропромышленной отрасли.

Хорошо известно, как именно США реагируют на угрозы – санкциями, по-другому уже не умеют. Поэтому в статье вряд ли случайно упоминается оружейная отрасль и Китай, который может стать крупным покупателем американской пшеницы – санкции против Пекина за покупку российских вооружений Вашингтон уже ввел.

То, что российские фермеры добиваются невероятной урожайности и качества именно на американских комбайнах Deere & Company, выглядело бы гордостью за американского производителя лет 20 назад. Теперь это однозначный намек. Мол, мы запретили поставки в Россию товаров двойного назначения, но эти коварные русские используют нашу прекрасную сельхозтехнику, чтобы продавать свое дешевое зерно в Мексику!

«Похвалы» в адрес российских властей, которые после долгих «унижений» наконец-то обратили внимание на фермеров, опять-таки намек – на нарушение норм ВТО, согласно которым поддержка внутренних производителей жестко регламентируется.

Туда же – постоянные упоминания о том, что в России дешевые топливо, удобрения и транспорт.

Существует приписываемая то Маргарет Тэтчер, то Мадлен Олбрайт, то Кондолизе Райс фраза – «несправедливо, что Сибирь с ее ресурсами принадлежит одной России». Это фальшивка, основанная на результатах «сканирования мыслей».

Но в случае с Wall Street Journal никакого фейка нет. Есть длинная и прочувствованная статья, в которой читателя пытаются убедить: несправедливо, что российские фермеры пользуются американской техникой, получают помощь от государства и отдыхают на Мальдивах, в то время как их американские коллеги страдают от пошлин, дороговизны расходных материалов и высокого курса доллара. Это не просто несправедливо, но и угрожает необъятным интересам США по всему миру.

Поэтому вполне возможно (и даже весьма вероятно), что за статьей в Wall Street Journal последует возмущенное заявление какого-нибудь сенатора или конгрессмена от одного из сельскохозяйственных штатов.

Затем – письмо от представителей обеих партий на имя Дональда Трампа или главы одной из палат парламента. Потом – обсуждение в Конгрессе. А дальше – санкции.

Например, запрет на поставку сельхозтехники и прочего оборудования. Штрафы и ограничения для покупателей российского зерна по аналогии с наказаниями для покупателей российского оружия. Требования к зависимым от США странам ввести заградительные пошлины на русский хлеб. Еще что-нибудь. Ограничения могут вводиться постепенно и единовременно, из-за очередного политического скандала или просто «для восстановления справедливости», как это было с пошлинами на китайские товары.

Вряд ли США удастся критично навредить российскому АПК, как не удалось ранее разрушить энергетическую или оружейную отрасль.

Но создать проблемы они могут, и к этому стоит готовиться.