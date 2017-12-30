Почему отличник российской экономики «снизил успеваемость»

Сельское хозяйство в последние годы показывало прекрасный рост. Во многом благодаря именно его успехам российская экономика выдержала все свалившиеся на нее проблемы – и санкции, и обвал нефтяных цен. Однако август стал точкой отсчета новой реальности – АПК ушел в минус. Что вернет его на путь роста?

Драйвер экономического роста – сельское хозяйство – впервые за многие годы замедлился. Основной вклад в ухудшение динамики ВВП в августе внесли именно показатели аграрного сектора. Производство сельхозпродукции в России в августе снизилось на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, до 646 млрд рублей, следует из данных Росстата. Падение стало максимальным с октября 2014 года и зафиксировано впервые с октября 2017-го, когда производство сократилось на 2,3%. В июне и июле этого года рост хоть и слабый, но был – по 0,9%.

В Минэкономразвития объясняют августовское снижение негативной динамикой растениеводства из-за падения урожайности и сокращения посевных площадей ряда культур по сравнению с 2017 годом. Вниз потянули нерадужные данные по зерну и сахарной свекле. Так, к 1 сентября намолочено на 16% меньше зерна, чем годом ранее (78,3 млн тонн). Урожай сахарной свеклы упал почти на четверть (до 3,3 млн тонн). Не так значительно, но все же снизился на 3–4% урожай картофеля и овощей.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько утверждает, что падение урожая зерновых после рекордных итогов в предыдущие два года было ожидаемо экспертами. По прогнозу ИКАР, сбор зерна в этом году составит 110 млн тонн против рекордных 135,4 млн тонн в прошлом году. Слабый урожай объясняется засухой в ряде регионов и сдвигом весеннего сева на несколько недель, часть посевов зерновых и сахарной свеклы погибли.

В этом году режим ЧС был введен в 23 регионах из-за климатических аномалий. Ущерб аграриев от них в Минсельхозе предварительно оценили в 5,8 млрд рублей (оценка по 18 из 23 пострадавших регионов). Сами регионы говорят о больших потерях – 8,7 млрд рублей. Крымские власти, например, оценили прямые потери от засухи в конце весны – начале лета в 237 млн рублей.

Слабые показатели растениеводства в августе не были компенсированы ростом выпуска животноводческой продукции, который замедляется на протяжении нескольких месяцев подряд, добавляет Минэкономразвития. Падения в животноводстве пока нет, однако рост очень небольшой. Так, производство скота и птицы на убой в живом весе в августе выросло лишь на 1,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда за восемь месяцев этот показатель составил 3,7%. Выпуск сырого молока в августе увеличился на 0,8%, а с начала года – на 1,3%. Выпуск яиц в августе просел на 0,2%, хотя за восемь месяцев пока рост на 0,9%. Только урожай масличных показывает рекорды, в основном благодаря увеличению посевов.

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Почему замедляется животноводство? «У нас прошел период бурного роста, который был в период с 2005 по 2015 годы, а сейчас идет замедление. А по мясу птицы вообще наблюдается затоваривание», – говорит Рылько. Внутренний рынок перенасыщен, а экспорт идет пока плохо. «Рост был благодаря импортозамещению, которое стимулировалось государством. Теперь мы импортозаместились, и нужны экспортные рынки», – добавляет Рылько.

Эпоха интенсивного роста в сельском хозяйстве за счет импортозамещения и развития новых производств подходит к концу. Поэтому, чтобы сельское хозяйство снова стало расти, необходимо активно завоевывать новые рынки. «Но по мясу птицы мы остаемся не очень конкурентоспособными по цене, а по свинине у нас вспышки АЧС (африканская чума свиней)», – отмечает Рылько.

Наконец, третий фактор падения АПК в августе – это высокая база прошлого года. Действительно, если посмотреть на абсолютные цифры, то ситуация в целом в сельском хозяйстве не такая плачевная, как может показаться. Например, аграрии соберут в этом году на 25 млн тонн зерновых меньше, чем годом ранее. Но сам по себе урожай зерна в 110 млн тонн – это совсем не плохо. Больше было только в 2016 и 2017 годах, то есть когда ставились исторические рекорды. Собранные объемы все равно большие и в полтора раза превосходят внутреннее потребление. А это значит, что экспортный потенциал Россия сможет легко реализовать.

Эксперты не исключают, что по итогам года АПК может показать даже падение, чего не было в последние шесть лет. Предыдущие два года агропромышленность, наоборот, была драйвером роста ВВП России и показывала впечатляющий рост: в 2016 году прибавила 4,8%, а в 2017-м – 2,8%.

Чтобы не потерять эту точку роста, требуется активней развивать экспорт аграрной продукции. В майском указе президент поставил цель – нарастить агропромышленный экспорт до 45 млрд долларов к 2024 году. На выполнение этой задачи предполагается выделить 500 млрд рублей за шесть лет.

Экспортный потенциал составляет 20 млрд долларов, говорил недавно заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. По его словам, Россия может поставлять не только зерновые, но и продукцию перемола, сахар, растительные масла, кондитерские изделия, молочные товары. «Задача государства и региональных властей – сделать все, чтобы стоимость и себестоимость производимой продукции превосходили мировые аналоги. Это не сложная задача, но она требует времени, технологий, развития мелиорации, модернизации сельскохозяйственного производства», – отметил он.

Минсельхоз считает, что для выполнения президентского указа необходимо начать производить качественно новые товары с большей добавленной стоимостью. Например, это могут быть кондитерские и колбасные продукты, напитки, продукты глубокой переработки зерна.

Собственно, тогда сельское хозяйство может начать снова расти, помогая в целом российской экономике. Следующий шестилетний цикл в экономике РФ будет непростым в условиях санкций, возможного расширения торговых войн и протекционизма, предупреждает премьер-министр России Дмитрий Медведев. Однако экономика России даже в таких неблагоприятных условиях должна развиваться.

Медведев считает, что следующий год станет адаптационным, а новый пакет структурных изменений выведет экономику на более высокую траекторию. По прогнозу Миэкономразвития, с 2021 года ежегодный экономический рост превысит 3%, прежде всего за счет отраслей, которые имеют экспортный потенциал – химическая и пищевая промышленность, машиностроение, а также за счет развития инфраструктуры и жилищного строительства. Плюс инфляция вернется в пределы 4% и начнется стабильный рост реальных доходов.

Однако в ближайшие пару лет, пока будет идти адаптация, резкого роста экономики не предвидится. В этом году уже ожидается усиление инфляционных рисков, в том числе из-за слабых показателей в сельском хозяйстве. Ужесточение монетарной политики Центробанком тому подтверждение.

К тому же падает не только сельское хозяйство. В августе снижение показал грузооборот и промышленное производство. Строительство как было в стагнации, так там и осталось. Розничная торговля растет, в том числе благодаря буму в кредитовании. Однако на фоне повышения ставки Центробанком это может очень быстро закончиться.

«В 2019 году рост инфляции продолжится и достигнет 5–5,5% с последующим снижением к целевым значениям в 2020 году, при этом темп роста ВВП снизится до 1,2–1,7%», – отмечает Валерий Безуглов из ИК «Фридом Финанс». «Что касается реальных располагаемых доходов, то более высокая инфляции в следующем году негативно повлияет на данный показатель. В совокупности со слабым рублем и потенциальным снижением стоимости нефти стагнация может продолжиться», – заключает эксперт.