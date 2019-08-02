Московская биржа открылась снижением

Индекс Мосбиржи на открытии торгов в пятницу опустился на 1,2% – до 2696,69 пункта, индекс РТС снизился на 1,96% и составил 1320,05 пункта.

Российские индексы снижаются вслед за негативной реакцией мировых площадок на объявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон с 1 сентября намерен ввести новые пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов, передает ТАСС.