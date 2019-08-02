Трамп пригрозил Венесуэле блокадой, Китаю – пошлинами, ЕС – боевиками

Президент США заявил, что может ввести блокаду против Венесуэлы, продолжит давить на Китай пошлинами, а также пригрозил отпустить задержанных боевиков из числа граждан ЕС.

Трамп подтвердил, что рассматривает возможность блокады Венесуэлы, передает ТАСС.

Он сказал, что США продолжат вводить пошлины против китайских товаров, «пока не будет сделки». По словам Трампа, объявленные в четверг пошлины могут вырасти с 10% до 25%.

Также Трамп отметил, что США «удерживают тысячи боевиков» террористической организации «Исламское государство*». Вашингтон считает, что их должна забрать Европа. В противном случае США, «вероятно, должны будут выпустить их в Европу».

Трамп сообщил, что США, а также их союзники в Ираке и Сирии задержали около 2,5 тыс. террористов ИГ* из числа европейских граждан.

«Мы хотим, чтобы их забрала Европа, поскольку они направлялись назад в Европу: во Францию, Германию, различные места», – заявил президент США.

Напомним, в конце июля Трамп заявил, что «худшие обидчики» США – это «так называемые союзники». В частности, Евросоюз «обижает» США в торговле «больше, чем Китай».

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