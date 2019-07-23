Трамп заявил, что ЕС «обдирает» США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Евросоюз «обдирает» США в торговле даже больше, чем Китай.

«Другие страны ужасно обдирают нас, и худшие обидчики – это так называемые союзники. Евросоюз обижает нас в торговле больше, чем Китай», – заявил Трамп в Вашингтоне во время выступления на конференции старшеклассников консервативной организации Turning Point USA.

«Они, ЕС, убивают нас. Они были созданы, чтобы экономически сокрушить нас, и при этом мы защищаем их. Они обдирают нас в торговле, и мы защищаем их, и они нас обдирают на этом снова», – цитирует РИА «Новости» американского президента.

Он добавил, что «заставляет» союзников платить, а также что с его приходом Америку «снова уважают как страну».

Ранее Трамп заявил, что Китай и Россия «обдирают» США, а также молятся, чтобы президентом стал демократ Джо Байден.