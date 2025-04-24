Министры Трампа намерены вернуть влияние после отхода Маска от дел в DOGE

Tекст: Ирма Каплан

Члены кабинета министров президента США Дональда Трампа, скорее всего, предпримут шаги по ограничению влияния сотрудников Департамента эффективности правительства (DOGE) и попытаются вернуть контроль над бюджетами и кадровым обеспечением, как только Илон Маск отойдет от DOGE, сообщили Reuters два источника в правительстве.

Кабинет будет иметь больше автономии и не будет нуждаться в одобрении Маска для каждого решения, сказал один из источников.

«Секретари кабинета министров настаивали на большем контроле над бюджетными решениями, и без заметного присутствия Маска в качестве противовеса их усилиям по реализации целевых сокращений расходов, а не масштабных сокращений персонала, скорее всего, продвинутся вперед с меньшими препятствиями», – сообщили агентству источники.

За последние недели напряженность в окружении Трампа обострилась из-за полномочий, предоставленных Маску. Во время заседания кабинета министров в марте госсекретарь Марко Рубио обвинил Маска его в подрыве деятельности USAID, а министр транспорта Шон Даффи выступил против Маска по поводу предлагаемых им увольнений авиадиспетчеров на фоне проблем с безопасностью полетов.

Ожидается, что с отходом Маска от DOGE произойдет усиление полномочий кабмина, так как руководители федеральных агентств будут иметь финальное слово относительно того, какие предложения продвигать вперед, что укрепит их роль в центре федеральной стратегии эффективности и расходов.

При этом представитель Белого дома Харрисон Филдс отверг идею о том, что отход Маска от своей роли сигнализирует об изменении направления или влияния DOGE.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Tesla предприниматель Илон Маск сообщил о намерении уделять больше времени компании из-за резкого падения продаж и акций, в связи с чем его вовлеченность в дела DOGE с мая станет меньше.

До этого СМИ сообщали, что Маск якобы намерен оставить работу в американском правительстве из-за усталости от критики со стороны левых политических сил.