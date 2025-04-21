WP: Маск захотел уйти из правительства США из-за «неэтичных» нападок левых

Маск готов покинуть пост главы DOGE из-за усталости от нападок левых политиков

Tекст: Ирма Каплан

Статус предпринимателя Илона Маска как особого сотрудника правительства США истекает в мае этого года, и пока неизвестно, будет ли он продлен. По данным источников, Маск устал от, как он считает, «потока неприятных и неэтичных нападок со стороны левых», пишет Washington Post (WP).



Пока неясно, когда именно Маск покинет правительство, но ожидается, что его статус специального государственного служащего истечет в конце мая, говорится в статье.

«По словам человека, знакомого с его взглядами, миллиардер готов уйти, потому что устал противостоять тому, что он считает множеством неприятных и неэтичных нападок со стороны левых политиков», – сказал источник WP.

Уход Маска не уменьшит власть или активность департамента государственной эффективности США (DOGE), его детища, сказал информатор, отметив, что члены команды DOGE уже работают в десятках федеральных агентств.

«Никто не может сказать, что DOGE не добился исторического успеха. Результаты говорят сами за себя», – поделился высокопоставленный чиновник из Белого дома.

WP в качестве примера повода для критики Маска напомнила о его распоряжении в феврале заставить всех сотрудников федеральных ведомств еженедельно отправлять электронные письма с перечнем пяти достижений, угрожая в случае невыполнения увольнением.

«Маск назвал электронные письма мерой подотчетности, необходимой для того, чтобы у сотрудников было «ощущение пульса» собственной деятельности», – уточнили в статье.

Однако по факту никаких действий с этими письмами не проводилось. Как бы ни опасались госслужащие утечки и нарушения конфиденциальности, письма с отчетами где-то превратились в пародию. Как пишет WP, люди ради шутки стали писать их на иностранных языках и ничего за этим не последовало. Журналисты газеты сделали вывод, что стратегии анализа и использования этих отчетов не было вовсе.

«С другой стороны, небольшое число агентств узаконили эту практику или создали автоматизированные формы для сбора ответов. Комиссия по ценным бумагам и биржам, например, часто напоминает сотрудникам о пяти основных положениях в своем ежедневном внутреннем информационном бюллетене», – отметили в статье.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Илон Маск и ведомство DOGE завышают данные об экономии бюджета США, включая в списки отмененные контракты и завышенные расходы, что приводит к погрешностям в миллиарды долларов.

Кроме того, FT узнала, что увольнения в Национальном управлении по безопасности на трассах (NHTSA) США могут быть связаны с бизнес-интересами Илона Маска в связи с беспилотными Tesla и его влиянием на правительство.