NYT: DOGE завысил успехи в сокращении расходов бюджета США

DOGE под руководством Маска завысил экономический эффект от сокращения расходов

Tекст: Ольга Иванова

Газета The New York Times сообщает, что ведомство по повышению эффективности правительства (DOGE), возглавляемое Илоном Маском, завысило данные о сокращении бюджетных расходов в США. Изначально Маск обещал сократить расходы на 1 трлн долларов к 2026 финансовому году, который начинается 28 сентября 2025 года. Однако позже он скорректировал свою цель, заявив о намерении сократить расходы на 150 млрд долларов в тот же срок, передает ТАСС.

The New York Times отмечает, что текущие цифры экономии, заявляемые DOGE, содержат множество ошибок и недочетов, включая завышение стоимости статей бюджетных трат и отмену контрактов, которые не планировалось заключать. В частности, в расчетах по экономии на отмененных контрактах используется максимальная начальная цена, которая обычно превышает реальную стоимость, что приводит к погрешностям в миллиарды долларов.

Ведомство DOGE, как пишет NYT, включает в свои показатели сокращения, которые не будут иметь ощутимого эффекта в следующем финансовом году, что вызывает сомнения в заявленных целях и методах их достижения.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил на канале Fox News, что возглавляющий Департамент государственной эффективности (DOGE) Илон Маск не нужен ему для работы, но остается из-за личной симпатии.