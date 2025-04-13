На сегодняшний день Россия обладает лучшей в мире ПВО – но ее необходимо постоянно совершенствовать. Беспилотники стали реальной силой, способной глобально изменять характер боевых действий.3 комментария
NYT: DOGE завысил успехи в сокращении расходов бюджета США
DOGE под руководством Маска завысил экономический эффект от сокращения расходов
Илон Маск и ведомство DOGE, курирующее правительственную эффективность, завышают данные об экономии бюджета США, включая в списки отмененные контракты и завышенные расходы, что приводит к погрешностям в миллиарды долларов, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники и собственные расчеты.
Газета The New York Times сообщает, что ведомство по повышению эффективности правительства (DOGE), возглавляемое Илоном Маском, завысило данные о сокращении бюджетных расходов в США. Изначально Маск обещал сократить расходы на 1 трлн долларов к 2026 финансовому году, который начинается 28 сентября 2025 года. Однако позже он скорректировал свою цель, заявив о намерении сократить расходы на 150 млрд долларов в тот же срок, передает ТАСС.
The New York Times отмечает, что текущие цифры экономии, заявляемые DOGE, содержат множество ошибок и недочетов, включая завышение стоимости статей бюджетных трат и отмену контрактов, которые не планировалось заключать. В частности, в расчетах по экономии на отмененных контрактах используется максимальная начальная цена, которая обычно превышает реальную стоимость, что приводит к погрешностям в миллиарды долларов.
Ведомство DOGE, как пишет NYT, включает в свои показатели сокращения, которые не будут иметь ощутимого эффекта в следующем финансовом году, что вызывает сомнения в заявленных целях и методах их достижения.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил на канале Fox News, что возглавляющий Департамент государственной эффективности (DOGE) Илон Маск не нужен ему для работы, но остается из-за личной симпатии.