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FT: Маска заподозрили в массовых увольнениях в дорожном управлении США
Интересы Маска могли стать поводом к массовым увольнениям в NHTSA
Увольнения в Национальном управлении по безопасности на трассах (NHTSA) США могут быть связаны с бизнес-интересами Илона Маска в связи с беспилотными Tesla и его влиянием на правительство, пишет Financial Times.
Сокращения персонала в Национальном управлении безопасностью движения на трассах США (NHTSA) коснулись в основном специалистов, ответственных за контроль над беспилотными автомобильными системами. Это может быть связано с бизнес-интересами Илона Маска и Tesla, за которой пристально наблюдают в NHTSA, пишет Financial Times (FT).
«Примерно 30 сотрудников NHTSA были уволены в феврале в рамках кампании Маска по сокращению работников в федеральных ведомствах, многие из них трудились в Управлении безопасности автоматизации транспортных средств», – пишет газета со слов знакомых с ситуацией источников.
Национальное управление ведет в отношении Tesla восемь проверок, пять из которых касаются жалоб на систему автопилота. Всего было получено 10 тыс. жалоб от пользователей автомобилем. Источники утверждают, что Маск считает эти проверки несправедливыми и пытается ослабить контроль за своей компанией.
«Маск обрушился на Федеральное управление гражданской авиации и Федеральную комиссию по ценным бумагам и биржам, чтобы принести пользу SpaceX, зачем ему щадить NHTSA»? – поделился с FT бывший высокопоставленный чиновник регулятора.
По словам семи источников, увольнения в NHTSA, о которых известили по электронной почте в День святого Валентина, затронули примерно 4% из 800 сотрудников агентства, в том числе тех, кому обещали повышение по службе, и вновь нанятых работников.
В июне Маск планирует запустить сервис беспилотных такси в Остине, штат Техас. По мнению бывших сотрудников NHTSA, существует конфликт интересов в предоставлении Маску права влиять на политику управления, что может негативно сказаться на безопасности.
Илон Маск, владелец Tesla и SpaceX, был назначен президентом США Дональдом Трампом куратором Департамента эффективности правительства (DOGE), что усилило его влияние в правительстве.
Как писала в феврале газета ВЗГЛЯД, Маск взялся за реформирование федеральных агентств США, что вызвало хаос в Вашингтоне. Он также вмешался в работу Агентства по международному развитию, что привело к приостановке ключевых программ.
Тогда же сотрудники семи американских разведывательных ведомств получили предложения об увольнении в рамках реформы, инициированной Маском.
Американский журнал Wired в марте опубликовал статью, в которой говорится, что Департамент эффективности государственного управления США, созданный для борьбы с бюрократией и возглавляемый Маском, уже превратился в автономное «глубинное государство», которое действует вопреки демократическим нормам и без контроля со стороны конгресса.