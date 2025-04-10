FT: Маска заподозрили в массовых увольнениях в дорожном управлении США

Интересы Маска могли стать поводом к массовым увольнениям в NHTSA

Tекст: Ирма Каплан

Сокращения персонала в Национальном управлении безопасностью движения на трассах США (NHTSA) коснулись в основном специалистов, ответственных за контроль над беспилотными автомобильными системами. Это может быть связано с бизнес-интересами Илона Маска и Tesla, за которой пристально наблюдают в NHTSA, пишет Financial Times (FT).

«Примерно 30 сотрудников NHTSA были уволены в феврале в рамках кампании Маска по сокращению работников в федеральных ведомствах, многие из них трудились в Управлении безопасности автоматизации транспортных средств», – пишет газета со слов знакомых с ситуацией источников.

Национальное управление ведет в отношении Tesla восемь проверок, пять из которых касаются жалоб на систему автопилота. Всего было получено 10 тыс. жалоб от пользователей автомобилем. Источники утверждают, что Маск считает эти проверки несправедливыми и пытается ослабить контроль за своей компанией.

«Маск обрушился на Федеральное управление гражданской авиации и Федеральную комиссию по ценным бумагам и биржам, чтобы принести пользу SpaceX, зачем ему щадить NHTSA»? – поделился с FT бывший высокопоставленный чиновник регулятора.

По словам семи источников, увольнения в NHTSA, о которых известили по электронной почте в День святого Валентина, затронули примерно 4% из 800 сотрудников агентства, в том числе тех, кому обещали повышение по службе, и вновь нанятых работников.

В июне Маск планирует запустить сервис беспилотных такси в Остине, штат Техас. По мнению бывших сотрудников NHTSA, существует конфликт интересов в предоставлении Маску права влиять на политику управления, что может негативно сказаться на безопасности.

Илон Маск, владелец Tesla и SpaceX, был назначен президентом США Дональдом Трампом куратором Департамента эффективности правительства (DOGE), что усилило его влияние в правительстве.

Как писала в феврале газета ВЗГЛЯД, Маск взялся за реформирование федеральных агентств США, что вызвало хаос в Вашингтоне. Он также вмешался в работу Агентства по международному развитию, что привело к приостановке ключевых программ.

Тогда же сотрудники семи американских разведывательных ведомств получили предложения об увольнении в рамках реформы, инициированной Маском.

Американский журнал Wired в марте опубликовал статью, в которой говорится, что Департамент эффективности государственного управления США, созданный для борьбы с бюрократией и возглавляемый Маском, уже превратился в автономное «глубинное государство», которое действует вопреки демократическим нормам и без контроля со стороны конгресса.