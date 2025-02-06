Politico: Сотрудников семи разведывательных ведомств США попросили уйти в отставку

Tекст: Александра Юдина

Инициированная Маском реформа федеральных агентств США охватила разведсообщество страны, передает ТАСС.

Сотрудники семи ведомств, включая Разведывательное управление Минобороны, АНБ и ЦРУ, получили предложения об увольнении. Эти уведомления стали частью более широкого процесса, охватывающего около 2 млн работников различных агентств.

Управление кадровой службы США заявило, что федеральные служащие, согласившиеся уйти в отставку до 6 февраля, будут получать зарплату до сентября. Ожидается, что это нововведение не коснется военнослужащих и сотрудников иммиграционной службы.

Газета The Wall Street Journal добавляет, что в FBI воцарился хаос из-за кадровых перестановок. Многие агенты выразили беспокойство, собрав свои вещи, в ожидании волны увольнений. Издание также отмечает, что десятки сотрудников уже покинули свои должности под давлением нового руководства Минюста.

Новая администрация начала ставить перед FBI новые задачи, отстраняя тысячи сотрудников от их традиционных обязанностей по контрразведке и борьбе с терроризмом.

Вместо этого они направляются на борьбу с наркотрафиком и уличными преступлениями. В ассоциации сотрудников FBI выражают опасения, что такие изменения могут нарушить работу бюро и поставить под угрозу текущие расследования.

Ранее ЦРУ предложило своим сотрудникам добровольно уволиться, получив компенсацию в виде восьмимесячного выходного пособия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск взялся за реформирование федеральных агентств США, что вызвало хаос в Вашингтоне. Он также вмешался в работу Агентства по международному развитию, что привело к приостановке ключевых программ. Недовольство сотрудников федеральных агентств вызвали его радикальные реформы.