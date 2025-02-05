Агентство США по международному развитию (USAID) стало за прошедшие десятилетия государством в государстве американской внешней политики, не менее важным во внешних связях, чем министерство обороны или иностранных дел.3 комментария
ЦРУ предложило сотрудникам увольнение с компенсацией
ЦРУ предложило выходное пособие сотрудникам для сокращения расходов правительства
Центральное разведывательное управление США предложило своим сотрудникам добровольно уволиться, получив компенсацию в виде восьмимесячного выходного пособия, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.
По информации издания, ЦРУ предложило своим сотрудникам вариант добровольного увольнения с получением компенсации, передает РИА «Новости». Это предложение связано с инициативами администрации президента Дональда Трампа по сокращению федеральных расходов, ожидается, что до 10% федеральных служащих примут его. Представители администрации надеются, что эти меры помогут сэкономить миллиарды долларов.
Предложение ЦРУ включает выплату, равную восьмимесячной зарплате, и дополнительные льготы. Оно является частью попыток совместить деятельность ведомства с приоритетами президента, такими как борьба с наркокартелями. Таким образом, ЦРУ стало первым разведывательным агентством, которое официально объявило о таком предложении для своих сотрудников, говорится в материале.
Как отметил советник директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, ведомство также приостанавливает прием новых сотрудников, несмотря на ранее выданные предложения. Некоторые из них могут быть отменены, если кандидаты не соответствуют новым целям ЦРУ, связанным с противодействием угрозам со стороны Китая. Это подчеркивает изменения в стратегии ведомства, ориентированные на адаптацию к новым вызовам, сказал он в интервью изданию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Вашингтоне разразился хаос из-за радикальных реформ Илона Маска в федеральных агентствах США, включая вмешательство в работу Агентства по международному развитию, что привело к приостановке ключевых программ и недовольству сотрудников.