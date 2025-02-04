Агентство США по международному развитию (USAID) стало за прошедшие десятилетия государством в государстве американской внешней политики, не менее важным во внешних связях, чем министерство обороны или иностранных дел.2 комментария
CNN: Вашингтон охватил хаос из-за активности Маска
CNN: Вашингтон охватила неопределенность из-за радикальных реформ Маска в госагентствах США
В Вашингтоне разразился хаос из-за радикальных реформ Илона Маска в федеральных агентствах США, включая вмешательство в работу Агентства по международному развитию, что привело к приостановке ключевых программ и недовольству сотрудников, сообщает CNN.
Предприниматель взял на себя роль реформатора федеральных агентств США, стремясь повысить их эффективность и сократить бюрократию. По словам источников, команда Маска уже начала радикальную перестройку работы ряда учреждений. Это вызвало волну недовольства среди сотрудников и чиновников, передает ТАСС.
Команда предпринимателя получила доступ к конфиденциальным документам, отключила сайты некоторых агентств и приостановила работу ключевых программ. Одним из заметных шагов стало вмешательство в деятельность Агентства по международному развитию США. Сотрудников этого агентства обязали не выходить на работу до завершения ревизии. Такая мера вызвала обеспокоенность как внутри страны, так и за рубежом, поскольку многие гуманитарные программы зависят от USAID.
Критики обвиняют Маска в подрыве стабильности федеральной системы, в то время как его сторонники считают, что такие меры необходимы для повышения эффективности и сокращения бюрократии. CNN подчеркивает, что пока неясно, как долго продлится кампания Маска и какие долгосрочные последствия она повлечет для работы правительства США. Однако уже очевидно, что Вашингтон столкнулся с беспрецедентной ситуацией.
Ранее представитель Белого дома заявил, что американский миллиардер Илон Маск не получает зарплату, но является служащим федерального правительства США.
Напомним, Илон Маск обвинил USAID в преступной деятельности и призвал к ликвидации агентства, а президент Дональд Трамп поддержал Маска, раскритиковав USAID.
Предоставление DOGE под руководством Илона Маска доступа к федеральной платежной системе США вызвало разногласия в министерстве финансов.