CNN: Вашингтон охватил хаос из-за активности Маска

CNN: Вашингтон охватила неопределенность из-за радикальных реформ Маска в госагентствах США

Tекст: Ольга Иванова

Предприниматель взял на себя роль реформатора федеральных агентств США, стремясь повысить их эффективность и сократить бюрократию. По словам источников, команда Маска уже начала радикальную перестройку работы ряда учреждений. Это вызвало волну недовольства среди сотрудников и чиновников, передает ТАСС.

Команда предпринимателя получила доступ к конфиденциальным документам, отключила сайты некоторых агентств и приостановила работу ключевых программ. Одним из заметных шагов стало вмешательство в деятельность Агентства по международному развитию США. Сотрудников этого агентства обязали не выходить на работу до завершения ревизии. Такая мера вызвала обеспокоенность как внутри страны, так и за рубежом, поскольку многие гуманитарные программы зависят от USAID.

Критики обвиняют Маска в подрыве стабильности федеральной системы, в то время как его сторонники считают, что такие меры необходимы для повышения эффективности и сокращения бюрократии. CNN подчеркивает, что пока неясно, как долго продлится кампания Маска и какие долгосрочные последствия она повлечет для работы правительства США. Однако уже очевидно, что Вашингтон столкнулся с беспрецедентной ситуацией.

Ранее представитель Белого дома заявил, что американский миллиардер Илон Маск не получает зарплату, но является служащим федерального правительства США.

Напомним, Илон Маск обвинил USAID в преступной деятельности и призвал к ликвидации агентства, а президент Дональд Трамп поддержал Маска, раскритиковав USAID.

Предоставление DOGE под руководством Илона Маска доступа к федеральной платежной системе США вызвало разногласия в министерстве финансов.