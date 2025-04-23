Маск объявил о сокращении работы в DOGE с мая

Маск заявил о резком снижении вовлеченности в DOGE ради Tesla

Tекст: Ирма Каплан

Американский предприниматель Илон Маск сообщил инвесторам Tesla о значительном сокращении своего участия в работе Департамента эффективности государственного управления администрации Трампа (DOGE) с мая, передает CBS News.

По словам Маска, его работа в целевой группе будет сокращена до одного-двух дней в неделю, а остальное время будет посвящено Tesla.

«Начиная, вероятно, со следующего месяца, в мае, мое время, отведенное на DOGE, значительно сократится», – сказал Маск во время телефонной конференции, посвященной доходам Tesla.

Он добавил, что продолжит сотрудничество с DOGE на протяжении всего президентского срока Трампа.

Падение продаж Tesla связывают с тем, что автомобили компании стали ассоциироваться с администрацией Трампа, что отпугивает покупателей. Акции компании снизились более чем на 50% по сравнению с декабрем 2024 года. После заявления Маска о сокращении работы в DOGE акции Tesla временно выросли на 4%.

По итогам первого квартала Tesla сообщила о снижении выручки на 9% и падении прибыли на 71%. Аналитики считают, что уход Маска из DOGE вряд ли изменит негативное влияние его политической деятельности на бренд Tesla. Кроме того, компания сталкивается с усиливающейся конкуренцией на мировом рынке электромобилей, в том числе со стороны китайского BYD и других американских производителей.

В апреле Tesla прекратила прием заказов из Китая на некоторые модели из-за ответных торговых мер Пекина. В Китае компания продолжает выпускать Model Y и Model 3.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава DOGE Илон Маск якобы намерен оставить работу в американском правительстве из-за усталости от критики со стороны левых политических сил.

К тому же президент США Дональд Трамп заявил на канале Fox News, что возглавляющий Департамент государственной эффективности Маск не нужен ему для работы, но остается из-за личной симпатии.