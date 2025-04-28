На предстоящих выборах нового понтифика русско-украинская тема будет хоть и не главной (главным будет противостояние традиционалистов и либералов), но все равно очень существенной.0 комментариев
Волонтеры Победы начали поздравлять ветеранов по всей России
Волонтеры Победы и партия «Единая Россия» начали поздравлять ветеранов и участников Великой Отечественной войны по всей стране, вручая им первые подарочные наборы и передавая теплые слова благодарности.
Поздравления стартовали по всей России. Акция охватила Москву, Самару, Тюменскую область, Еврейскую автономную область, Нижегородскую область и другие регионы. Добровольцы совместно с представителями партии «Единая Россия» вручают ветеранам подарочные наборы и выражают слова признательности за вклад в Победу, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
По словам депутата Госдумы Ольги Занко, такие встречи позволяют молодежи перенимать опыт и сохранять память о подвигах фронтовиков: «Традиционно в преддверии 9 Мая «Волонтеры Победы» вместе с партией «Единая Россия» поздравляют фронтовиков по всей стране. Для нас это больше, чем акция – это возможность лично выразить нашу искреннюю благодарность, уважение и заботу каждому Герою, подарившему нам Великую Победу. И особенно важно, что вместе с нами помогает молодежь».
В Москве волонтеры навестили Николая Имчука, в Самаре – Александра Любимова, в Тюмени – Владимира Лебедева, в Нижнем Новгороде – Николая Шишкина, которому 103 года. В Еврейской автономии для ветеранов прошла встреча «Память Поколений» с участием представителей власти и участников спецоперации.
К поздравлениям присоединились и местные чиновники. Всего планируется поздравить 7 тыс. участников и ветеранов Великой Отечественной войны, вручив им праздничные подарки и оказав помощь.