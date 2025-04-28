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    На предстоящих выборах нового понтифика русско-украинская тема будет хоть и не главной (главным будет противостояние традиционалистов и либералов), но все равно очень существенной.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится американского признания Крыма российским

    В Брюсселе опасаются, что признание Крыма будет первым шагом, затем субъектами РФ могут быть признаны Донбасс и Таврия. Это окончательно похоронит либеральную концепцию «мира, основанного на правилах».

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В украинском вопросе предстоит решить диалектику синицы и журавля

    Для Москвы проблема безопасности, связанная с Украиной, принципиальна. Отсюда и расхождение в динамике. Белый дом хочет всё быстро и закрыть гештальт. Кремль считает, что спешка не позволит надежно договориться.

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    28 апреля 2025, 19:14 • Новости дня

    Волонтеры Победы начали поздравлять ветеранов по всей России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Волонтеры Победы и партия «Единая Россия» начали поздравлять ветеранов и участников Великой Отечественной войны по всей стране, вручая им первые подарочные наборы и передавая теплые слова благодарности.

    Поздравления стартовали по всей России. Акция охватила Москву, Самару, Тюменскую область, Еврейскую автономную область, Нижегородскую область и другие регионы. Добровольцы совместно с представителями партии «Единая Россия» вручают ветеранам подарочные наборы и выражают слова признательности за вклад в Победу, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    По словам депутата Госдумы Ольги Занко, такие встречи позволяют молодежи перенимать опыт и сохранять память о подвигах фронтовиков: «Традиционно в преддверии 9 Мая «Волонтеры Победы» вместе с партией «Единая Россия» поздравляют фронтовиков по всей стране. Для нас это больше, чем акция – это возможность лично выразить нашу искреннюю благодарность, уважение и заботу каждому Герою, подарившему нам Великую Победу. И особенно важно, что вместе с нами помогает молодежь».

    В Москве волонтеры навестили Николая Имчука, в Самаре – Александра Любимова, в Тюмени – Владимира Лебедева, в Нижнем Новгороде – Николая Шишкина, которому 103 года. В Еврейской автономии для ветеранов прошла встреча «Память Поколений» с участием представителей власти и участников спецоперации.

    К поздравлениям присоединились и местные чиновники. Всего планируется поздравить 7 тыс. участников и ветеранов Великой Отечественной войны, вручив им праздничные подарки и оказав помощь.

    28 апреля 2025, 14:19 • Новости дня
    Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

    Путин объявил перемирие с 8 по 11 мая в честь юбилея Победы

    Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В дни празднования 80-летия Победы, с 8 по 11 мая, Россия приостанавливает все боевые действия в рамках спецоперации на Украине, рассчитывая на зеркальные шаги Киева, говорится в заявлении президента России Владимира Путина.

    «Из гуманитарных соображений в дни 80-летней годовщины Победы с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Перемирие объявлено по решению президента России, верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.

    В сообщении подчеркивается, что Россия считает необходимым, чтобы украинская сторона также последовала этому примеру. В случае нарушения объявленного перемирия с украинской стороны Вооруженные силы России готовы дать адекватный и эффективный ответ.

    «Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами», – также указывается в сообщении.

    Прошлое перемирие было объявлено на Пасху, 20 апреля.

    По итогам перемирия в России отметили, что несмотря на значительное снижение интенсивности боевых действий, ВСУ все же несколько тысяч раз нарушили «режим тишины».

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    26 апреля 2025, 05:23 • Новости дня
    Стало известно о переносе выплат пенсий из-за майских праздников

    В Госдуме назвали график выплат пенсий на майские праздники

    Стало известно о переносе выплат пенсий из-за майских праздников
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Выплаты пенсий россиянам в мае будут произведены по измененному графику в связи с праздничными днями, затронуты все способы получения.

    Изменения в графике выплаты пенсий на майские праздники коснутся всех россиян, независимо от способа получения, передает РИА «Новости». Депутат Госдумы Екатерина Стенякина пояснила, что в начале мая 2025 года ожидаются две сокращенные рабочие недели, из-за чего сроки выплаты сдвигаются.

    Для граждан, получающих пенсию через банк, если стандартная дата приходится на период с 1 по 5 мая, средства поступят 29–30 апреля или 5–7 мая. Если обычная дата выплаты с 6 по 8 мая, пенсия будет выдана в эти же дни, однако 8 мая объявлен нерабочим, поэтому возможен перенос. Для дат с 9 по 11 мая выплаты состоятся 5–7 мая.

    Те, кто получает пенсии через почту, при стандартной дате с 1 по 5 мая смогут получить выплаты 29–30 апреля или 2–3 мая при шестидневном графике работы отделения. Для периодов с 6 по 11 мая почта выдаст пенсии 5–7 мая или 10 мая. Для доставки на дом график совпадает с почтовым, отметила депутат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пенсионеры, получающие выплаты через банки с первого по пятое число месяца, получат майские пенсии уже до 30 апреля, а выплаты через «Почту России» останутся по стандартному графику; около 900 тыс. россиян отправятся за границу на майские праздники, что на 200 тыс. больше прошлого года благодаря укреплению рубля и расширению полетных программ; путешествие семьи из Москвы в Фетхие на майские праздники оказалось самой дорогой зарубежной поездкой, стоимость которой превысила 1,1 млн рублей.

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    28 апреля 2025, 19:01 • Видео
    Зачем России перемирие на юбилей Победы

    В дни празднования 80-летия Победы, с 8 по 11 мая, Россия приостанавливает боевые действия в рамках спецоперации на Украине. Разумеется, это будет «тишина в ответ на тишину», то есть решение за Киевом. Зачем России такое перемирие?

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    25 апреля 2025, 22:34 • Новости дня
    Правительство отменило праздничный концерт на Красной площади 9 мая

    Концерт 9 мая на Красной площади исключен из плана мероприятий к юбилею Победы

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство России исключило проведение торжественного концерта 9 мая на Красной площади в Москве, который традиционно проходит в День Победы, следует из распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина.

    Распоряжение о корректировке плана подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. В документе говорится о внесении изменений в пункт 3 перечня мероприятий к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, передает РИА «Новости».

    Праздничный концерт на Красной площади, который предполагался на 9 Мая в Москве, был исключен из списка торжественных событий, связанных с годовщиной Победы.

    Ранее организаторы объявили о проведении онлайн-шествия Бессмертного полка 9 мая.

    Газета ВЗГЛЯД писала, где можно посмотреть репетиции парада Победы в Москве.

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    25 апреля 2025, 23:18 • Новости дня
    Гостям парада Победы запретили еду, напитки, вейпы и баннеры

    Tекст: Денис Тельманов

    Посетителям парада на Красной площади 9 мая предъявят новые ограничения, включая запрет на воду, продукты и электронные сигареты.

    Список запрещенных к проносу предметов на парад Победы 9 мая опубликован в информационных материалах, на которые ссылается ТАСС.

    В перечне оказались продукты питания, напитки и любые жидкости, за исключением необходимых лекарств. Также не разрешено проносить флаги, баннеры и полиграфическую продукцию религиозного, политического или оскорбительного характера.

    Запрет распространяется на домашних животных, боеприпасы, все виды оружия, пиротехнику, аэрозольные баллончики и химические вещества.

    В список также вошли электронные устройства для нагрева жидкости, включая вейпы. Не допускается пронос одежды или предметов с нацистской символикой, а также материалов экстремистского, оскорбительного или дискриминационного содержания.

    Гостям парада не разрешат появиться в бронежилетах или корсетах, за исключением медицинских, а также использовать средства маскировки или вещи, затрудняющие идентификацию личности.

    Беспилотники, техника, способная вмешиваться в работу охраны, велосипеды и электросамокаты также оказались под запретом.

    Профессиональное фото- и видеосъемочное оборудование и портативные зарядные устройства смогут проносить только аккредитованные представители прессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России исключило проведение торжественного концерта 9 мая на Красной площади, который традиционно проходит в День Победы.

    В 2025 году главным событием праздника станет военный парад с участием военнослужащих, боевой техники и авиации, подготовка к которому уже идет с репетициями и перекрытиями улиц в столице. Подразделения сил специальных операций Белоруссии прибыли в Москву накануне парада.

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    25 апреля 2025, 20:52 • Новости дня
    ООН: Гутерриш не посетит Москву 9 мая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не примет участия в торжествах в честь 80-летия Победы, которые пройдут в столице России.

    Об этом сообщил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос о запланированном визите Гутерриша в Москву по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, Дюжаррик заявил: «Нет, Генеральный секретарь не сможет посетить празднования».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что визит Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Москву на праздничные мероприятия 9 мая не предусмотрен, его фамилии нет в гостевых списках.

    Газета ВЗГЛЯД писала, кто приедет в Москву на парад Победы в 2025 году.

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    26 апреля 2025, 15:46 • Новости дня
    Десантники Казахстана прибыли в Москву для участия в параде Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В российскую столицу для участия в параде на Красной площади прибыл парадный расчет Вооруженных сил Казахстана.

    На аэродроме Чкаловский их встретил атташе по вопросам обороны Министерства обороны Казахстана в России генерал-лейтенант Талгат Койбаков, передает ТАСС.

    «Он пожелал десантникам достойно представить страну на мероприятии, имеющем всемирно-историческое значение», – сообщили в Минобороны Казахстана. В состав парадного расчета вошли 80 военнослужащих 37-й десантно-штурмовой бригады имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова.

    В четверг подразделения сил специальных операций Белоруссии прибыли в столицу России для участия в военном параде в честь 80-летия Победы.

    Ранее сербский президент Александр Вучич подтвердил участие подразделения вооруженных сил Сербии в параде Победы 9 мая в Москве.

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    26 апреля 2025, 15:23 • Новости дня
    На русском подворье в Израиле высадили оливковые деревья в рамках акции «Сад памяти»

    В Тель-Авиве прошла акция «Сад памяти»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Тель-Авиве на территории русского подворья в рамках акции «Сад памяти» высадили оливковые деревья в знак памяти о 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны.

    Израиль присоединился к международной патриотической и экологической акции «Сад памяти», посвященной памяти 27 млн человек, погибших в годы Великой Отечественной войны, передает ТАСС. На русском подворье Русской духовной миссии в Тель-Авиве в честь жертв войны высадили оливковые деревья, которые считаются символом мира и вечной жизни.

    Акция прошла при поддержке посольства России, Русского дома в Израиле и местных партнеров объединения «Волонтеры Победы». В церемонии приняли участие посол России в Израиле Анатолий Викторов и архимандрит Вассиан (Змеев), начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России и за рубежом стартовал шестой сезон международной акции «Сад памяти», приуроченной к 80-летию Великой Победы.

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    25 апреля 2025, 21:43 • Новости дня
    В Москве открылась выставка Минэнерго России «Дважды победители»

    В Музее Победы представили экспозицию о вкладе энергетиков в Победу

    Основная экспозиция «Дважды победители. Свет для жизни» открылась в Музее Победы к 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества.

    Открытие выставки «Дважды победители» прошло 25 апреля с участием министра энергетики Сергея Цивилева, статс-секретаря Минобороны, председателя фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой и директора Музея Победы Александра Школьника. Экспозиция организована Минэнерго России совместно с Минкультуры, Минобороны, фондом «Защитники Отечества» и движением «Народный фронт». В центре внимания – вклад энергетиков, угольной и нефтяной отраслей в Победу, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    На выставке представлены уникальные материалы: документальные кадры, трофеи спецоперации, фрагмент «кабеля жизни» с Ладоги, китель Михаила Первухина, а также макет энергопоезда, который подавал электричество в освобожденный Сталинград. Использованы современные цифровые решения, архивные материалы и разделы про развитие ТЭК в годы войны и после нее. Особое место занимает модель «Энергетика из прошлого в будущее» для детей.

    Анна Цивилева подчеркнула, что экспозиция демонстрирует «значимость подвига поколения дважды победителей».

    «Экспозиция вызывает сильные чувства и эмоции. В первую очередь гордость за людей, которые не только нашли в себе силы защитить страну и отстроить ее после войны, но сохранили в себе лучшие человеческие качества: любовь, доброту, сострадание. Это служит примером для каждого из нас, заставляет задуматься о глубине их подвига – духовного, гражданского. Мы преклоняемся перед нашими героями», – заявила Цивилева.

    Александр Школьник отметил, что формат экспозиции построен на историях конкретных людей и событий, что особенно важно для молодежи и сохранения преемственности поколений.

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    26 апреля 2025, 08:34 • Новости дня
    В Белграде открылась выставка «Код Победы: Сталинград»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В столице Сербии открылась выставка «Код Победы: Сталинград», где представлены личные вещи солдат, фронтовые письма и артефакты Великой Отечественной войны.

    Открытие выставки «Код Победы: Сталинград» состоялось в сербской столице, сообщает ТАСС. Организатором экспозиции стал Фонд социальных проектов «Наследие» при участии волгоградских и российских исторических организаций.

    Посетители могут увидеть личные вещи солдат, пожелтевшие фронтовые письма, фотографии и предметы, ставшие символами Великой Отечественной войны. Организаторы отметили: «Код Победы. Сталинград» – это разговор о коллективной памяти и превращении истории в часть самоидентификации человека. «Прошлое не уходит бесследно – оно живет в нас, пока мы готовы его хранить», – рассказали они.

    Экспозиция разделена на три смысловых блока. Первый посвящен Сталинграду с гильзами и фронтовыми письмами, второй – Белграду как городу-мосту, где представлены вещи летчиков и снайперские прицелы, рассказывающие о братстве советских солдат и югославских партизан. Кульминация выставки – блок про Берлин с копией Знамени Победы и патефонной мелодией среди руин Рейхстага.

    Выставка будет открыта до 25 мая. В числе партнеров проекта – Музей-заповедник «Сталинградская битва», организация «Consensus», Волгоградское отделение Российского военно-исторического общества и Российский центр науки и культуры в Белграде. Осенью 2024 года при поддержке фонда «Наследие» ансамбль Российского казачества провел гастрольный тур по четырем городам Сербии в честь 80-летия освобождения страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сербия выразила желание провести саммит с участием Владимира Путина и других мировых лидеров, вице-премьер Сербии Александар Вулин заявил о намерении посетить в мае парад Победы в Москве, а президент Сербии Александр Вучич планирует осуществить визит в Москву 9 мая, где у него состоятся переговоры с Владимиром Путиным.

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    26 апреля 2025, 17:04 • Новости дня
    «Единая Россия» в седьмой раз провела «Диктант Победы»

    «Диктант Победы» прошел на 35 тыс. площадках в 90 странах

    Tекст: Вера Басилая

    Масштабная историческая акция «Диктант Победы» состоялась в седьмой раз, исторический тест писали более чем на 35 тыс. площадок в России и в более чем 90 странах мира, сообщили в «Единой России».

    Акция «Диктант Победы» в этом году прошла более чем на 35 тыс. площадок, включая школы, музеи, предприятия, поезда, ледоколы и даже Международную космическую станцию. В написании теста приняли участие школьники, студенты, военнослужащие, ветераны, волонтеры и представители самых разных профессий, в том числе находящиеся на Бугазской косе и в районах проведения спецоперации, сообщается на сайте «Единой России».

    Перед началом акции прошли телемосты с Минском, Севастополем и ДНР, а участников поприветствовали космонавты с борта МКС и ветеран Николай Имчук.

    Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев подчеркнул, что за семь лет инициатива партии вышла за рамки образовательного проекта и превратилась в серьезное патриотическое движение, направленное на сохранение памяти о подвиге народа. По его словам, «Диктант Победы» помогает глубже понять современные события и свою историческую роль: «Пока мы помним об этом, мы – непобедимы. Победа была за нами. Победа остается с нами. Победа будет за нами!» – заявил он.

    Федеральный координатор партпроекта «Историческая память», руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин подчеркнул, что акция напоминает всему миру о миссии России и обязательстве противодействовать нацизму.

    Народный артист России Владимир Машков отметил, что «Диктант Победы» – это не только проверка знаний, но и способ почувствовать путь Героев. Он добавил, что любовь к Родине воспитывается.

    Особенностью диктанта этого года стали вопросы, посвященные спецоперации на Украине – четверть заданий касались современных событий, что, по словам организаторов, отражает преемственность поколений в борьбе с нацизмом. Акцию поддержали представители центрального исполкома партии, артисты и космонавты, а на главной площадке впервые прозвучал гимн акции «Знать, чтобы помнить».

    Ранее в Берне прошла первая международная акция «Диктант Победы», в которой приняли участие 70 человек, включая семьи российских дипломатов.

    В посольстве России в Вашингтоне также прошла акция с участием дипломатов, школьников и соотечественников, а в Таиланде мероприятие провели на корвете ВМФ.

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    26 апреля 2025, 12:45 • Новости дня
    Московский мотофестиваль открыл мотосезон на Воробьевых горах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На смотровой площадке Воробьевых гор в столице торжественно открылся 12-й Московский мотофестиваль, посвященный юбилею Победы.

    Открытие мотосезона вместе с 12-м Московским мотофестивалем прошло на Воробьевых горах, передает РИА «Новости». В этом году мероприятие посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Впервые в истории фестиваля в мотопробеге приняла участие военная мототехника из музея «Моторы войны».

    В празднике приняли участие известные артисты Лев Лещенко, Денис Майданов и Олег Газманов. Присутствующим было предложено принести георгиевские ленточки в память о героях Великой Отечественной войны.

    Для проведения мотопробега в столице временно перекрыли часть Садового кольца и ряд городских улиц.

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    27 апреля 2025, 09:07 • Новости дня
    ОСК сообщила о строительстве 170 кораблей в годы войны

    ОСК сообщила о строительстве 170 кораблей и 54 подлодок во время войны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В годы Великой Отечественной войны советские верфи обеспечили выпуск свыше 170 кораблей и 54 подводных лодок, помимо масштабного ремонта судов, рассказали в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

    Более 170 надводных кораблей и 54 подводные лодки были построены на советских верфях в период Великой Отечественной войны, рассказали в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), передает РИА «Новости».

    В компании уточнили: «За этот период было построено более 170 надводных кораблей и 54 подводные лодки, свыше 3 тыс. судов и кораблей было отремонтировано». В ОСК отметили, что многие гражданские суда, например рыбопромысловые, в ходе войны были переоборудованы для военных нужд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гидрографы Северного флота и Русского географического общества в ходе экспедиции «Помни войну» обнаружили в Карском море транспортное судно «Диксон», которое было торпедировано немецкой подлодкой в 1943 году.

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    26 апреля 2025, 16:19 • Новости дня
    В ЕАО стартовали мероприятия к юбилею Победы

    В ЕАО открылся Дальневосточный патриотический форум

    Tекст: Вера Басилая

    В Еврейской автономной области торжественно открыли Дальневосточный патриотический форум, с которого начался цикл мероприятий к 80-летию Великой Победы.

    Открытие цикла юбилейных мероприятий к 80-летию Победы прошло в физкультурно-оздоровительном комплексе «Воин». Форум собрал представителей власти Дальнего Востока, молодежные объединения, педагогов, студентов и школьников. Главная цель – укрепление патриотизма и сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны среди молодежи.

    На форуме подвели итоги детского конкурса видеороликов, посвященного Великой Победе: участвовали 117 школьников, победили пятеро в разных номинациях. Врио губернатора ЕАО Мария Костюк поздравила участников.

    «Патриотический форум – еще одно напоминание нам, что 9 Мая – это символ памяти и чести, которую мы обязаны беречь, гордости за дедов и прадедов, наших ребят, которые сейчас защищают страну», – отметила Костюк.

    Торжество украсило выступление военного оркестра и награждение лучших детских духовых коллективов. Для гостей форума организованы мастер-классы, в том числе по сборке мозаики Победы, а также соревнования и шоу дронов на отдельной площадке БПЛА. В областном центре запущен конкурс «Звезда Победы», а на площади имени Ленина состоялся флешмоб по развертыванию Флага России.

    В рамках форума проходит и встреча молодых педагогов ЕАО, направленная на развитие профессиональных компетенций молодых специалистов. И.о. зампреда правительства области Евгений Гузман сообщил о запуске системной поддержки молодых педагогов, новых курсах повышения квалификации и работе над механизмами материального стимулирования.

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    26 апреля 2025, 09:22 • Новости дня
    В Вашингтоне прошел «Диктант Победы»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В российском посольстве в Вашингтоне состоялась международная патриотическая акция «Диктант Победы», в которой участвовали дипломаты, школьники и соотечественники.

    Акция прошла 25 апреля в здании российского диппредставительства, передает ТАСС. В мероприятии приняли участие посол Анатолий Дарчиев, руководство и сотрудники посольства, учащиеся посольской школы, а также соотечественники, присоединившиеся дистанционно.

    В сообщении дипмиссии отмечается, что участники отвечали на вопросы по истории Великой Отечественной войны, проверяя свои знания и открывая новые страницы подвига советского народа и Красной Армии. Дипломаты подчеркнули важность сохранения исторической памяти о победе над гитлеровской Германией.

    «Диктант Победы» проводится с 2019 года в рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» с целью повышения интереса к событиям героического прошлого России. В 2024 году тест переведен на десять языков и пройдет на более чем 35 тыс. площадках в России и 90 странах мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве стартовала акция «Диктант Победы», более 30 тыс. добровольцев сопроводили проведение этой акции, а в Херсонской области началась эстафета передачи Георгиевской ленты длиной 84 метра.

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    26 апреля 2025, 14:30 • Новости дня
    В Таиланде прошла акция «Диктант Победы» на корвете ВМФ

    В Таиланде прошла акция «Диктант Победы» на корвете ВМФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На борту корвета Тихоокеанского флота России, пришвартованного в порту Саттахип, около 70 человек приняли участие в «Диктанте Победы», посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    Порядка 70 человек приняли участие в акции «Диктант Победы», прошедшей на борту корвета Тихоокеанского флота ВМФ России «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» в порту Саттахип, передает ТАСС. Участники, разделенные на группы, отвечали на тестовые вопросы в кают-кампании, а затем прошли экскурсию по кораблю. К диктанту также присоединились студенты Университета Чулалонгкорна и школы Ват Ратчабопит, изучающие Россию и русский язык.

    Координатор проектов партнерского Русского дома в Паттайе Инесса Эльяшева отметила: «Когда корабли российского военно-морского флота заходят в порт Саттахип, мы стараемся всегда организовать экскурсию вместе с военным атташе и посольством Российской Федерации в Таиланде, чтобы наши соотечественники побывали на территории России, потому что корабли являются ее территорией».

    В акции приняли участие и ученики школы при посольстве России в Бангкоке, а также русской школы «Дипломат» в Паттайе. Кроме того, историческую акцию организовали в провинции Пхукет при поддержке генерального консульства, всего участие приняли свыше 200 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в посольстве России в Вашингтоне прошла международная патриотическая акция «Диктант Победы», в которой приняли участие дипломаты, школьники и соотечественники.

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