В Нижнем Новгороде стартовала акция «Синий платочек Победы»

Tекст: Елизавета Шишкова

Международная акция «Синий платочек Победы» стартовала в Нижнем Новгороде. Открытие прошло в Центре культуры «Рекорд» с поддержкой областного министерства социальной политики. Мероприятие приурочено к 80-летию Победы и посвящено роли женщин в годы войны и в современности, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На выставке вместо традиционных картин были представлены авторские патриотические платки президента фонда «Русская земля» Анны Даниловой. Экспозиция отразила разнообразие культуры и народных промыслов России. По словам Даниловой, акция «объединяет поколения и национальности в память о подвигах женщин и защитников Родины».

В рамках открытия прошли концерт и просмотр фильма для 200 гостей, среди которых были ветераны и школьники. Министр культуры региона Наталья Суханова подчеркнула важность знакомства молодежи с героизмом женщин-участниц войны и их вкладом в Победу.

Участники проекта «Холст Победы» вместе с художницей Кристиной Трубицыной написали слова поддержки военнослужащим в зоне спецоперации. Холст отправят в Донецкую Народную Республику. В День Победы жители города примут участие во флешмобе под «Майский вальс».