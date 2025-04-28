Для Москвы проблема безопасности, связанная с Украиной, принципиальна. Отсюда и расхождение в динамике. Белый дом хочет всё быстро и закрыть гештальт. Кремль считает, что спешка не позволит надежно договориться.

В Брюсселе опасаются, что признание Крыма будет первым шагом, затем субъектами РФ могут быть признаны Донбасс и Таврия. Это окончательно похоронит либеральную концепцию «мира, основанного на правилах».

На предстоящих выборах нового понтифика русско-украинская тема будет хоть и не главной (главным будет противостояние традиционалистов и либералов), но все равно очень существенной.

Чьи доходы съедает крепкий рубль Российский рубль показывает уникальную динамику укрепления уже четыре месяца. Эффект от этого почувствовали многие. Однако если Центробанку крепкий рубль помогает бороться с инфляцией, то экспортеры жалуются, что рубль съедает всю рентабельность. Кто радуется валютным курсам, а кто ждет не дождется падения рубля? Подробности Перейти в раздел

Европу прогнали с похоронных переговоров по Украине Во время переговоров с Владимиром Зеленским в Ватикане Дональд Трамп отстранил от участия в беседе президента Франции Эммануэля Макрона. Как отмечают эксперты, глава Белого дома устал от стремления Европы подорвать попытки мирного урегулирования конфликта на Украине. Как встреча в Риме повлияла на ход мирных переговоров? Подробности Перейти в раздел

В боях за Курскую область бойцы КНДР показали национальный характер КНДР честно выполнила договор о стратегическом партнерстве с Россией, направив войска Корейской народной армии на помощь России по отражению украинской агрессии в Курской области. Какие именно корейские подразделения участвовали в боевых действиях, как показали себя в ходе боев – и с какими особенностями корейского национального характера столкнулись их российские сослуживцы? Подробности Перейти в раздел

Литовцев поголовно превращают в потенциальных солдат Власти Литвы планомерно ведут к превращению своего государства в единый вооруженный лагерь. Литовскому правительству мало того, что оно радикально расширило численность ежегодного призыва. Поставлена задача прогнать литовцев через курсы «сопротивления», в ходе которых их учат выживать в зоне боевых действий и чинить помехи «оккупантам». При этом сами литовцы большой радости по этому поводу не испытывают. Подробности Перейти в раздел

Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности Перейти в раздел