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    Почему Зеленский боится американского признания Крыма российским

    @ Ting Shen/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    28 апреля 2025, 11:56 Мнение

    Почему Зеленский боится американского признания Крыма российским

    В Брюсселе опасаются, что признание Крыма будет первым шагом, затем субъектами РФ могут быть признаны Донбасс и Таврия. Это окончательно похоронит либеральную концепцию «мира, основанного на правилах».

    Сергей Миркин Сергей Миркин

    журналист, Донецк

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    Владимир Зеленский выступил против признания США Крыма российским. Он напомнил Дональду Трампу, что в 2018 году американский госсекретарь Майкл Помпео пообещал не признавать полуостров российской территорией. Такие заявления вызвали гнев Трампа и его команды. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сказала, что терпение Трампа на исходе, Зеленский движется в неправильном направлении в мирных переговорах. А госсекретарь Марко Рубио отменил встречу с украинской и европейскими делегациями в Лондоне, что радикально понизило ее уровень.

    Почему Зеленский занял такую позицию по Крыму, ведь в ЗЕ-команде не могут не понимать ее последствий и последствий политического обострения с Белым домом? Даже Кличко уже допустил уступку территорий России – и его не разорвали на части. У Зеленского есть несколько мотивов.

    Субъективный мотив

    Глава майданного режима не может смириться с тем, что его планы по Крыму оказались несостоятельными. В феврале 2023 года он заявлял журналистам BBC, что скоро будет кормить рыбок на набережной в Ялте. И в это верил. Тогда вся украинская элита говорила о том, что скоро завладеет Крымом. У майданных политиков и их западных патронов не было сомнений в успехе наступления на южном направлении, задачей которого было вытеснение России из Крыма. Но «контрнаступ», как мы помним, потерпел фиаско. Зеленский не принял реальности, он все еще надеется захватить Крым, Донбасс и Таврию. Пусть не сейчас, но через какое-то время. В интервью он заявил, что все еще хочет добиться «мира через силу».

    Он по-прежнему мнит себя великим политиком и верит, что может совершить невозможное, что он защитник свободного мира, как о нем писала западная либеральная пресса (уже, кстати, не пишет). И сейчас еще надеется, что произойдет что-то, что позволит ему выйти победителем из конфликта с Россией. Как Адольф Гитлер, который даже в 1945 году верил в появление супероружия, которое поможет Третьему рейху победить. Или в то, что Британия и США начнут войну с СССР. Зеленский чисто на психологическом уровне не может признаться самому себе, что Крым – это Россия.

    Политико-идеологический мотив

    Захват Крыма, начиная с 2014 года, был неотъемлемой частью украинской пропаганды. Министр обороны времен Петра Порошенко Валерий Гелетей обещал провести парад в Севастополе. Пропагандисты говорили населению, что захват Крыма будет частью победы Украины над Россией.

    Сейчас киевская пропаганда переживает плохие времена. Ее многолетние нарративы о том, что с Украиной весь мир, или о превосходстве украинских солдат над российскими, оказались несостоятельными. Если США признают Крым российским, то тезис о том, что рано или поздно полуостров будет украинским, также отправится в мусор. Признание Америкой Крыма российским нанесет сильнейший удар по украинской пропаганде. Как бы ни были зомбированы граждане, но даже они поймут, что США данным дипломатическим актом признает: Крым останется российским навсегда.

    Что еще более важно, Зеленский живет в ожидании предстоящих выборов, так как понимает, что не сможет откладывать их вечно. И любой оппонент на выборах выдвинет аргумент: «Зеленский не смог отстоять национальные интересы». Украинцев столько «накручивали» по крымскому вопросу, что такой идеологический провал может похоронить надежды на новый срок.

    Мнение европейских либералов

    С трампистами у Зеленского конфронтация, поэтому свои надежды, очевидно, он возлагает на европейских либералов. А те выступают против юридического признания Крыма российским. Как пишет Financial Times, в ЕС опасаются, что признание США полуострова российским приведет к расколу внутри ЕС. Ряд стран Евросоюза (вероятно, имеются в виду Венгрия и Словакия) могут последовать примеру Вашингтона. В ЕС боятся, что следующим шагом будет смягчение США антироссийских санкций. Это, в свою очередь, приведет к тому, что часть государств ЕС также заблокируют санкции, что нанесет удар по антироссийской политике Брюсселя – а русофобия сейчас стала важнейшим элементом идеологии ЕС.

    Кроме этого, в Брюсселе опасаются, что признание Крыма будет первым шагом со стороны трампистов, затем субъектами Российской Федерации могут быть признаны Донбасс и Таврия. Это окончательно похоронит либеральную концепцию «мира, основанного на правилах».

    Европейские либералы не могут с этим просто так смириться. Им выгодно, чтобы миротворческие усилия Трампа не увенчались успехом. Ради дискредитации трампистов они готовы и дальше приносить в жертву Украину, убедив ЗЕ-команду продолжить войну. И конечно, Зеленский к своим покровителям будет прислушиваться. Тем более если они говорят то, что он хочет слышать. 

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