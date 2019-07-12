Трамп заявил о «молитвах» Путина и Си Цзиньпина о президентстве Байдена

Президент США Дональд Трамп утверждает, что главы России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин «молятся», чтобы в США на президентских выборах победил демократ Джо Байден.

«Байден, который слаб и неэффективен. Президент Си смеется над такими людьми. И я скажу: президент Си, Путин, все они отправляются спать и молятся, чтобы Джо Байден или кто-то похожий на него стал президентом, чтобы они могли обдирать нашу страну», - заявил американский лидер, передает РИА «Новости».

Трамп также напомнил о введении пошлин на китайские товары, чтобы Китай не «обдирал» США. По его словам, он таким способом устранил «дисбаланс» в торговле с КНР и помог развитию американских компаний.

При этом президент США ранее заявил, что Вашингтон пока не собирается вводить очередные пошлины на китайскую продукцию на 350 млрд долларов, а продолжит переговоры с Пекином.

Трамп ранее заявил о введении «беспрецедентно жестких» антироссийских санкций и подчеркнул, что в отношении России никто не был более жестким, чем он.