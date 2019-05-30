Трамп назвал себя «самым жестким» по отношению к России

Президент США Дональд Трамп утверждает, что он ведет наиболее жесткую политику против России относительно всех его предшественников.

Трамп заявил, что ввел беспрецедентно жесткие антироссийские санкции, выступает против «Северного потока – 2». При этом он подчеркнул, что равно хочет наладить отношения с Россией, с Китаем, Европой «и даже Ираном», передает «Интерфакс».

Об этом он заявил перед вылетом из Вашингтона в Колорадо-Спрингс.

Трамп и ранее неоднократно говорил, что «никто не был жестче по отношению к России», чем он.