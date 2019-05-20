Трамп заявил, что он не «марионетка Путина»

Глава американского государства Дональд Трамп прокомментировал мнение о том, что является «марионеткой» российского лидера Владимира Путина.

«Я думаю, Путин будет первым, кто скажет, что ему было бы намного проще с Хиллари Клинтон в качестве президента, чем с Трампом», – приводит слова Трампа ТАСС со ссылкой на Fox News.

Трамп подчеркнул, что «никто не был жестче по отношению к России», чем он.

Напомним, Трамп заявил, что действующая администрация США проводит жесткую политику в отношении России, но при этом Вашингтону удастся «поладить» с Москвой.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД