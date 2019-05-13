Трамп объяснил визит Помпео в Россию

Действующая администрация США проводит жесткую политику в отношении России, но при этом Вашингтону удастся «поладить» с Москвой, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

По словам Трампа, «никогда никто не был так жесток к России», как он, никто так «не вводил санкции» и «не говорил об идущем в Германию и другие места трубопроводе», передает РИА «Новости».

«Но в то же время, нам удастся поладить с Россией», – заявил президент США, добавив, что «поладить с Россией – это имеет смысл».

По его словам, именно такой «посыл» содержится в визите главы Госдепа Майка Помпео в Россию.