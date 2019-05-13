Нужна ли сейчас Путину встреча с Трампом

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13 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 21:58  |  vz.ru
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Лукашенко захотел от России много денег

Александр Лукашенко ожидает получить от России сотни миллионов долларов за некачественную нефтьФото: kremlin.ru/Global Look Press
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал причину загрязнения нефтепровода «Дружба» и оценил причиненный ущерб в сотни миллионов долларов. Он восхитился тем, с какой жесткостью отреагировал на проблему Владимир Путин, назвав его «молодцом». Но насколько странам удалось справиться с непростой ситуацией и смогут ли они договориться о выплате компенсаций без обращения в международные суды? Подробности...
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Новые реформы изменят Европу до неузнаваемости

Европа поставлена перед одним из важнейших решений в своей историиФото: Katarina Stoltz/Reuters
9 мая, когда в России отмечают годовщину победы над гитлеровской Германией, во всех странах Евросоюза празднуется так называемый День Европы – политический праздник, посвященный началу европейской интеграции в 1950 году. Сегодня Европа оказалась в ситуации, когда могут быть пересмотрены самые базовые принципы существования ЕС. Что это означает и для Европы, и для России? Подробности...
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Подвиг тувинского «Бессмертного полка»

«Бессмертный полк» в Туве становится полноценной народной традициейФото: Пресс-служба администрации Тувы
22 июня 1941 года Тувинская Народная Республика (ТНР) в качестве независимого государства вступила в Великую Отечественную войну – и стала первым союзником СССР, опередив Великобританию. Накануне Дня Победы спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Туве и выяснил, как готовился к параду и шествию «Бессмертного полка» единственный российский регион, формально не вышедший из состояния войны с Германией. Подробности...
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Политики Литвы предают живущих в России сограждан

Литовцы не приняли двойных стандартов местных властей, для которых внешняя политика важнее соотечественниковФото: Ints Kalnins/Reuters
Литовский референдум о введении двойного гражданства со странами, «соответствующими критериям европейской и трансатлантической интеграции», провалился. Происходящее прямо касается демографической катастрофы, которую переживает Литва, и наглядно демонстрирует, как власти страны пытаются отделить «правильных» литовцев от «неправильных». Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Китай создает новый мировой порядок

Яна Лексютина, эксперт клуба «Валдай», профессор РАН, профессор СПбГУ
В процессе своего «возвышения» Китай приступил к созданию китаецентричной системы координат в мировом экономическом и финансовом устройстве. Подробности...

Главный урок катастрофы «Суперджета»

Михаил Барабанов, старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий
Относительно рядовой инцидент с попаданием молнии в самолет вылился в тяжелую катастрофу с многочисленными жертвами. Уже ясно, что в катастрофе виноват экипаж. Главный вывод, который можно сделать: российская авиация тяжело больна. Подробности...
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Победители сохраняют спокойствие

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Следует ли, ввиду поражения СССР в холодной войне, устроить суд над коммунистическим режимом по примеру международного трибунала? И можно ли считать Германию, капитулировавшую в 1945-м, победительницей в третьей мировой войне? Подробности...
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            Нужна ли сейчас Путину встреча с Трампом

            Путин и Трамп последний раз виделись в ноябре прошлого года во Вьетнаме. Там же был и председатель Си.   13 мая 2019, 20:29
            Фото: Adrian Wyld/ZUMA/ТАСС
            Текст: Петр Акопов

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            Майк Помпео едет к Владимиру Путину – чтобы договорится о новой российско-американской встрече на высшем уровне. Именно в этом на самом деле смысл визита госсекретаря в Сочи – сделать так, чтобы Трамп с Путиным смогли наконец-то нормально поговорить. За первую половину срока Трампа им удалось сделать это всего два раза, но никакого развития их разговоры не получили – но теперь действительно появляется шанс на то, что два президента смогут «поладить».

            Для Владимира Путина Майк Помпео уже второй госсекретарь от Трампа – до него был Рекс Тиллерсон, бывший глава «Эксон Мобил» и кавалер российского ордена Дружбы, попавший в Белом доме, по шутливому замечанию российского президента, в плохую компанию.

            Рекс за год с лишним своего руководства Госдепартаментом приезжал к Путину всего один раз – не по своей, впрочем, вине. Трамп был вынужден минимизировать контакты с Россией – на фоне расследования «русского следа» в его избирательной кампании и выборах 2016 года.

            Помпео, уже год работающий госсекретарем, вообще ни разу еще не был в России, да и с Лавровым до недавнего времени виделся лишь один раз – все это время русскими делами в основном занимался у Трампа Джон Болтон, помощник по национальной безопасности, проведший не только подготовку к прошлогоднему саммиту Путина и Трампа в Хельсинки, но и несколько встреч с «человеком номер два» во внешней политике России Николаем Патрушевым. И лишь теперь, после завершения «русского дела», Трамп подключил к российскому направлению Помпео – и тот смог спокойно отправится к Путину.

            Впрочем, не совсем спокойно – поездку, стремительно согласованную (о ней договорились лишь неделю назад во время встречи Помпео с Лавровым в Финляндии), столь же внезапно сократили. Вместо двухдневной – Москва-Сочи – она стала однодневной. Посещение столицы убрали из программы по решению американской стороны – Помпео нужно было срочно посетить Брюссель, чтобы попытаться убедить министров иностранных дел стран Евросоюза присоединится к американскому давлению на Иран. Задача неблагодарная и невыполнимая – но приказ Трампа есть приказ.

            Ну, а все российские встречи, сначала с Лавровым, а потом и с Путиным, можно уложить в один вторничный день в Сочи, а возлагать цветы и проводить встречи с американскими бизнесменами в столице Помпео сможет и в следующий раз. Если он, конечно, будет – но судя по всему, российско-американские отношения вступают в пору оттепели. Относительной, естественно – но на фоне существующей заморозки (как вынужденной с американской стороны, так и объективной, по причине общей геополитической ситуации)

            даже небольшое изменение к лучшему уже будет воспринято как огромный прорыв.

            Причем прорывом станут не какие-то конкретные договоренности по обсуждаемым темам – а говорить будут и о КНДР с Ираном, и о Венесуэле с Украиной, и о ДРСМД, и о Сирии с Китаем – а возобновление регулярных российско-американских встреч и контактов. Они разморожены телефонным звонком Трампа Путину от 3 мая – а теперь Помпео должен договорится о встрече президентов. Последняя была в июле прошлого года в Хельсинки – а потом американцы сорвали встречу в Буэнос-Айресе, которая должна была состоятся в конце ноября на саммите «большой двадцатки». То есть Трамп испугался ее проводить по вполне понятным внутриполитическим причинам (опять началась бы истерика «он русский агент», как после встречи в Хельсинки) – и двум президентам пришлось ограничится короткими разговорами в кулуарах.

            Поэтому теперь Кремль должен дать согласие на новую встречу на высшем уровне – американцы уже запросили согласия на ее проведение, тем более, что вполне вероятно, что о месте и времени говорили и Трамп с Путиным во время телефонного разговора. Ближайший повод – конец июня, когда в японской Осаке пройдет саммит «большой двадцатки».

            Но встреча может пройти не только в Японии – вполне может быть выбрана какая-то третья страна или даже российская территория, например, Владивосток, с тем, чтобы провести саммит или накануне, или сразу после «большой двадцатки». Трамп хочет поговорить с Путиным – и может теперь себе это позволить. Но а Путин, притом, что ему тоже интересно поговорить с президентом США, сейчас может уже поиграть с Трампом в «хочу-не хочу». Не откровенно, конечно – но по смыслу.

            Дело в том, что все попытки Трампа улучшить отношения с Россией сейчас будут рассматриваться через призму ситуации в треугольнике Москва-Вашингтон-Пекин. Неслучайно звонок Трампа Путину состоялся за два дня до того, как американский президент объявил о своем решении поднять пошлины на целый ряд китайских товаров – то есть по сути возобновил поставленную на паузу американо-китайскую торговую войну. Сейчас, когда Китай ответил аналогичными мерами, следует ожидать нового шага Вашингтона – увеличения пошлин на очередной перечень товаров из КНР. В результате уже не позиционная, а полномасштабная торговая война между Китаем и США может стать реальностью – что, естественно, серьезнейшим образом скажется не только на мировой экономике, но и на всей геополитической ситуации.

            Это произойдет в том случае, если стороны официально откажутся от переговоров по подготовке нового торгового соглашения (пока что этого не произошло) – выяснится это, скорее всего, уже к началу июля. Когда на том же самом саммите «большой двадцатки» в Осаке может пройти встреча Трампа и Си Цзиньпина – на которой стороны или ударят по рукам и согласуют новый торговый договор, или пустят все на самотек «торговой войны».

            Для Владимира Путина нет необходимости занимать какую-то позицию в американо-китайском торговом конфликте – даже не потому, что от нас тут как бы ничего не зависит.

            Во-первых, потому что он является не торговым, а геополитическим – то есть объективным следствием перехода мира от несостоявшегося американоцентричного к многополюсному. Таким образом его можно только отложить или смягчить – но не устранить. Россия не просто ставит на постамериканский мир – мы вместе с Китаем являемся основными застрельщиками построения нового миропорядка.

            Во-вторых, Россия и так давно обозначила свое стремление развивать стратегические отношения с Китаем – исходя как из общих геополитических целей, так и взаимовыгодного характера двухсторонних отношений. Поэтому объективно Путин на стороне Си Цзиньпина – и Трамп это, конечно, понимает.

            Тем не менее, в Штатах все же рассчитывают сыграть на российско-китайском направлении – предполагая, что Москва должна боятся слишком сильного Пекина, и поэтому втайне сочувствовать американскому давлению на Китай. Это совершенно ошибочная, но чрезвычайно распространенная в американском истеблишменте точка зрения – «у русских с китайцами слишком много противоречий для того, чтобы они стали стратегическими союзниками» - мешает Вашингтону видеть объективную реальность: российско-китайские отношения не могут быть ослаблены никакими внешними силами. Напротив, под внешним давлением они будут только быстрее крепнуть.

            И если сейчас США больше давят на Россию, а завтра начнут больше давить на Китай, ослабив при этом нажим на Москву, никаких изменений в российско-китайском взаимодействии не произойдет. Не изменится их отношение к США – и уж тем более, не станет меньшим взаимопонимание, которое сложилось у Путина с Си Цзиньпином.

            В этом смысле очень символично, что накануне встречи с Помпео Путин в том же Сочи встречался с китайским министром иностранных дел Ван И. Российский президент совсем недавно побывал в Китае на форуме «Один пояс, один путь» - а уже меньше чем через месяц, в начале июня, на Санкт-Петербургский экономический форум приедет Си Цзиньпин. И как раз там Путин и Си и обсудят то, как они будут вести свою игру с Трампом в конце того же месяца. Не только каждый свою игру – но и ту общую, которую они давно уже ведут. В том числе и с Америкой.


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