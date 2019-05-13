Анонсирована встреча Путина с Помпео

После переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео в Сочи российский президент Владимир Путин примет их у себя.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Лавров и Помпео будут обсуждать в Сочи ситуации в Венесуэле, Сирии и на Украине.