Дмитриев: Россия имеет сильные позиции и настроена на мир

Tекст: Дарья Григоренко

Он отметил: «Безусловно, важно, что у России сильная позиция. Мы настроены на мир и на позитивное движение вперед». Кроме того, глава РФПИ обратил внимание на то, что вокруг России распространяется большое количество дезинформации. Тем не менее, по его словам, российскую позицию удается донести даже самым сложным и негативно настроенным оппонентам, передает ТАСС.

Ранее Путин в ходе Совета законодателей сообщил о готовности страны к взаимодействию с парламентариями из Европы и Северной Америки. Кроме того, российский лидер заявил, что число друзей и единомышленников страны в мире растет, а контакты с Западом не исключаются.

В понедельник Песков сообщил, что начавшийся диалог России и США по украинскому вопросу уже сам по себе считается серьезным успехом в двусторонних отношениях.