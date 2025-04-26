Индия против Пакистана: новая война?

Дмитрий Скворцов
Тарифная война США ведется по рецептам XIX века
Введение Америкой импортных тарифов против большинства стран мира – это не конечная цель, а угроза, призванная побудить торговых контрагентов Америки пойти на соглашение с США по новым условиям международной торговли. Но какими должны стать новые принципы ее организации?
Геворг Мирзаян
Зеленский сделал выбор между разумом и самим собой
Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.
Игорь Караулов
Белорусская модель – это возможность, упущенная Украиной
Целый украинский народ не может бесконечно находиться в состоянии безумия. Рано или поздно должно начаться возвращение к норме. А образец нормы находится не за тридевять земель, ведь от разоренного войной Чернигова до процветающего Гомеля – всего 100 км.