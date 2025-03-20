Фицо пригрозил наложить вето на антироссийские санкции ЕС

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы будем готовы наложить вето на любые новые санкции, если посчитаем, что они препятствуют установлению мира на Украине», – заявил Фицо, передает «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ.

Премьер также объяснил, что Словакия не может поддерживать санкции любой ценой. По его словам, может наступить момент, когда страна откажется от таких мер, считая их неэффективными для мирного урегулирования конфликта.

Ранее словацкие активисты передали президенту страны Петеру Пеллегрини петицию с более чем 450 тыс. подписей за референдум об отмене санкций против России.

Сообщалось, что словацкая национальная партия, участвующая в правительственной коалиции, намерена внести в парламент резолюцию против антироссийских санкций, поскольку считает их вредными для экономики.