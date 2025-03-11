Tекст: Алексей Дегтярев

Активисты словацкого гражданского объединения «Брат за брата» передали президенту Словакии петицию с требованием проведения референдума об отмене антироссийских санкций, передает РИА «Новости».

Председатель организации Матуш Алекса отметил, что инициативу поддержали более 450 тыс. граждан, необходимый минимум для рассмотрения составляет 350 тыс. подписей.

Алекса подчеркнул, что для словаков актуальным является доступ к сырью по разумным ценам и поддержание нормальной торговой деятельности, как это было до введения санкций. Он выразил благодарность всем, кто поддержал петицию, и уточнил, что официальным органам предстоит проверить подлинность подписей.

Петиция была передана в канцелярию президента, и теперь ожидается решение о возможности проведения референдума.

Ранее евродепутат от Словакии Любош Блага заявил, что европейские лидеры должны признать поражение в украинском конфликте и искать компромисс с Россией, иначе ЕС ждет крупный кризис.