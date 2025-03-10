В этом мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры – ни в прошлом, ни в настоящем.7 комментариев
Евродепутат Словакии заявил о проигрыше Украины и кризисе в ЕС
Евродепутат из Словакии призвал признать проигрыш Украины и договариваться с Россией
Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага заявил, что европейские лидеры должны признать поражение в украинском конфликте и искать компромисс с Россией, иначе ЕС ждет крупный кризис.
Европейским лидерам необходимо признать, что ситуация на Украине складывается не в их пользу и пора искать пути для переговоров с Россией, передает ТАСС. Об этом в своем интервью заявил депутат Европарламента от Словакии Любош Блага. Он подчеркнул, что для прекращения войны необходимо сотрудничество и взаимодействие с российской стороной.
Блага выразил мнение, что если бы на месте нынешних лидеров Европы были такие исторические фигуры, как экс-канцлер Германии Вилли Брандт или бывший президент Франции Франсуа Миттеран, они бы признали поражение и остановились. Депутат отметил, что, увидев, что даже США начинают отходить, эти лидеры поняли бы, что шансов на успех нет, и приняли бы соответствующие меры.
Однако, по словам Благи, в нынешней политической обстановке отсутствуют политики, способные на такие шаги. Вместо этого, как утверждает депутат, видны только «ненавистники и идеологические фанатики». Он также высказал сомнения в будущем Европейского союза, заявив, что ЕС переживает крупнейший кризис с момента своего создания, сравнимый с кризисом времен Второй мировой войны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Парижа прошла акция протеста против планов президента Франции Эммануэля Макрона отправить военных на Украину. Президент Кильского института мировой экономики Мориц Шуларик отметил в интервью газете Welt недостаток технических возможностей Европы для самостоятельного обеспечения Украины. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас провела встречу с украинским министром обороны Рустемом Умеровым, на которой обсуждались планы по увеличению поставок вооружений из Европы.