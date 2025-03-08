Эксперт заявил о нехватке технических возможностей Европы для замены помощи США Украине

Tекст: Александра Юдина

Он высказал мнение, что Европа не имеет достаточных технических возможностей для замены помощи, которую США предоставляют Украине, передает РИА «Новости».

По данным издания, Шуларик подчеркнул, что увеличение поддержки Украины не стало бы экономической проблемой для Европы, но она не способна производить такие высокотехнологичные системы, как комплексы Patriot или спутниковые системы Starlink.

Он отметил, что ЕС необходимо устранить пробелы в собственных возможностях.

Шуларик также призвал к инвестициям в развитие современных систем вооружений, чтобы Европа не отставала от США и Китая.

Он подчеркнул, что европейцам не хватает возможностей для надежной самозащиты и предотвращения возможных нападений без участия США, особенно в таких областях как спутниковая разведка и ракеты большой дальности.

Ранее американский лидер заявил, что Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией, и Соединенные Штаты могут полностью прекратить поддержку Киева, если не увидят его заинтересованности в прекращении конфликта.

Газета ВЗГЛЯД поясняла, почему поддержка Украины ведет Европу к самоубийству.