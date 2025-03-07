Трамп: Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией

Трамп заявил о сложности взаимодействия с Украиной по сравнению с Россией

Tекст: Валерия Городецкая

Американский лидер в ходе общения с журналистами в Белом доме заявил, что Вашингтону сложнее взаимодействовать с Украиной, чем с Россией, передает ТАСС. По его словам, у России на руках «все карты». «Мне сложнее иметь дело с Украиной. А у них нет карт на руках», – подчеркнул он.

Президент США заявил, что доверяет заявлениям российского руководства о готовности к урегулированию с Украиной. Он отметил, что взаимодействие с Россией может быть проще, что является удивительным обстоятельством, учитывая наличие «всех карт» у России в вопросе окончательного урегулирования.

Отвечая на вопрос о доверии заявлениям президента России Владимира Путина, Трамп сказал: «Я верю ему. Думаю, мы хорошо взаимодействуем с Россией». Кроме того, американский лидер заявил, что Путин не хотел начинать конфликт на Украине.

Трамп отметил, что если Украина не хочет урегулировать конфликт, то США могут полностью прекратить ее поддержку. Он добавил, что европейские страны не имеют понятия, как завершить конфликт на Украине, и подчеркнул, что дальнейшая поддержка Киева будет зависеть от его готовности к мирным переговорам.

Напомним, Белый дом анонсировал незапланированное заявление президента США.

Ранее американский лидер заявил, что ВС России разносят ВСУ на поле боя.