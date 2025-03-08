В Париже прошла акция против планов Макрона отправить военных на Украину

Tекст: Мария Иванова

В Париже прошла акция протеста против планов Макрона отправить французских военных на Украину. Участники акции собрались на площади Пале-Рояль и скандировали лозунги против отправки военных и оружия на Украину, а также против принятия этой страны в НАТО, сообщает ТАСС.

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что планы Макрона направлены на сохранение постоянного конфликта с Россией и создание европейской армии. Он подчеркнул, что президент Франции преследует цель гарантировать возможность возобновления конфликта в будущем.

Филиппо также выразил недовольство намерением Парижа передать ЕС контроль над французскими ядерными арсеналами. Он считает, что это часть стратегии запугивания населения для увеличения инвестиций в оборонную сферу.

Выступление Макрона 5 марта содержало заявления о росте угроз для Европы, что, по его мнению, обосновывает увеличение оборонных расходов Парижа. Президент Франции тогда также заявил о намерении продолжать поддержку Украины в конфликте с Россией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что агрессивная риторика президента Франции Эмманюэля Макрона ведет к эскалации и втягиванию страны в конфликт с Россией.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Россия считает неприемлемым размещение европейских военных на Украине после прекращения огня.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа допустила ошибку, отказавшись от возможности размещения войск на Украине в начале конфликта.