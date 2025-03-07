Каллас и Умеров обсудили европейские поставки оружия для Украины

Tекст: Денис Тельманов

Как пишет РИА «Новости», глава дипломатии ЕС Кая Каллас провела в пятницу встречу с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. На встрече обсуждались планы по увеличению европейских военных поставок для Украины. Каллас отметила, что ЕС знает о потребностях Украины в области обороны и намерен наращивать производство оружия для ускорения поставок.

Накануне на саммите ЕС лидеры стран не смогли согласовать инициативу по военной помощи Киеву на 2025 год. Лишь 26 из 27 стран, за исключением Венгрии, утвердили выводы, поддерживающие намерение отдельных государств увеличить поддержку Украины.

Каллас подчеркнула, что встреча с украинским коллегой прошла продуктивно, и ЕС готов продолжать сотрудничество с Украиной для обеспечения необходимой оборонной помощи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Прибалтике растет неприкрытая ненависть к президенту США Дональду Трампу, которого местные элиты обвиняют в «предательстве Украины».

Европейские лидеры на фоне пустующего кресла лидера Запада пытаются продемонстрировать свою важность, а премьер Италии Джорджа Мелони предложила распространить коллективную оборону НАТО на Украину, но политолог Александр Рар считает, что в здравом уме вряд ли в Европе кто-либо поддержит эту идею.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ответные меры на милитаризацию Евросоюза могут потребоваться России для обеспечения национальной безопасности.