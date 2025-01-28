Россия увеличила экспорт мяса на четверть в 2024 году

Россия экспортировала более 700 тыс тонн мяса в 2024 году, увеличив объем на 27%

Tекст: Елизавета Шишкова

По данным Минсельхоза, как сообщает РИА «Новости», Россия в 2024 году значительно увеличила экспорт мяса, достигнув рекордных показателей. Общий объем экспорта мяса и субпродуктов составил более 700 тыс. тонн, что на 27% больше по сравнению с предыдущим годом. Наибольший прирост показали свинина и птица, с увеличением на треть и на 25% соответственно, а экспорт продукции крупного рогатого скота вырос на 22%.

В денежном выражении экспорт мяса вырос на 24%, достигнув 1,7 млрд долларов, подсчитали в федеральном центре «Агроэкспорт». Основную долю экспорта заняла продукция птицеводства, на которую пришлось 48% от общего объема экспорта, с увеличением доходов на 17% до 800 млн долларов. Свинина составила 37% экспорта, обеспечив 610 млн долларов, а говядина – 14% с доходом в 230 млн долларов.

Основным покупателем российского мяса остается Китай, куда в 2024 году было продано продукции на 560 млн долларов, что на 14% больше, чем в 2023 году. В тройку лидеров по закупкам также вошли Саудовская Аравия и Белоруссия. В Саудовскую Аравию экспорт увеличился в 1,9 раза, достигнув 230 млн долларов, в то время как Белоруссия закупила мяса на 226 млн долларов, увеличив объем на 10% за десять месяцев 2024 года.

Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев заявлял, что Россия может ограничить экспорт продовольствия, если это потребуется для поддержания стабильности внутреннего рынка.