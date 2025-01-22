Патрушев: Россия готова ограничить экспорт для сохранения рынка

Патрушев: Правительство рассмотрит ограничения экспорта продовольствия ради стабильности рынка

Tекст: Елизавета Шишкова

Такое заявление Патрушев сделал на съезде Национального союза производителей молока. Он подчеркнул, что основная задача отрасли – обеспечить рынок всеми видами молочной продукции по доступным ценам, передает ТАСС.

Патрушев отметил, что важно поддерживать баланс между различными категориями продукции, чтобы не допускать перекосов в производстве. «Здесь очень важен баланс. Нельзя наращивать производство одной категории в ущерб какой-либо другой. За спросом все должны очень внимательно следить, причем за спросом на все категории молочной продукции», – заявил он.

Вице-премьер также подчеркнул, что в случае неблагоприятного развития ситуации для стабильности рынка, правительство готово использовать рычаги влияния, включая экспортные ограничения. Он напомнил, что в 2024 году правительство уже вводило меры регулирования на рынке молочной продукции, включая льготу на импорт сливочного масла.

Патрушев добавил, что приоритетом для государства остается обеспечение граждан продовольствием с акцентом на отечественное производство. Контроль за доступностью основных видов продовольствия будет продолжен, чтобы поддерживать экономическую стабильность на рынке.

Ранее Патрушев заявил, что российский рынок полностью обеспечен продуктами, несмотря на сложные погодные условия в 2024 году, но из-за высокого спроса принимаются дополнительные меры для повышения их доступности.

Между тем почти 40 регионов воспользовались рекомендацией ФАС по стабилизации цен на продукты.