Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.0 комментариев
Патрушев объяснил меры по повышению доступности ряда продуктов
Вице-премьер Патрушев: Российский рынок полностью обеспечен продуктами
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил, что российский рынок полностью обеспечен продуктами, несмотря на сложные погодные условия в 2024 году, но из-за высокого спроса принимаются дополнительные меры для повышения их доступности.
Он отметил, что аграрии собрали достойный урожай, а ситуация в животноводстве и рыбохозяйственном комплексе остается стабильной. Также он подчеркнул, что пищевая и перерабатывающая промышленность функционируют динамично, передает РИА «Новости».
По словам Патрушева, на совещании в правительстве обсудили текущую обстановку на продовольственном рынке. Он отметил, что из-за повышенного спроса на некоторые продукты питания и связанного с этим роста цен требуются дополнительные действия. В связи с этим правительство внедряет меры, направленные на улучшение экономической доступности товаров для населения.
Ранее министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что несмотря на рост цен, Россия сохраняет самые доступные в мире продукты питания по паритету покупательной способности и занимает третье место по поставкам продовольствия в натуральном выражении.
В октябре в ассоциации «Руспродсоюз» сообщили, что стоимость набора продуктов для новогоднего стола выросла на 1,43% и достигла 11,74 тыс. рублей, включая красную икру, рыбу и шампанское.