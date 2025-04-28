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    Чьи доходы съедает крепкий рубль
    В КНДР объяснили отправку войск для участия в боях в Курской области
    Лавров заявил о продолжении ударов России по объектам ВСУ
    В Институте русского языка выступили в защиту среднего рода слова кофе
    «Северяне» продвинулись на Сумском направлении
    Ким Чен Ын назвал героями бойцов КНДР в Курской области
    Лавров и Рубио обсудили по телефону украинский кризис
    Трамп: Зеленский стал спокойнее
    Украина и США исключили возврат финансовой помощи из соглашения по недрам
    Мнения
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В украинском вопросе предстоит решить диалектику синицы и журавля

    Для Москвы проблема безопасности, связанная с Украиной, принципиальна. Отсюда и расхождение в динамике. Белый дом хочет всё быстро и закрыть гештальт. Кремль считает, что спешка не позволит надежно договориться. Впрочем, упускать благоприятный момент, когда на том берегу Атлантики политические звезды сошлись уникальным образом, тоже не хочется.

    0 комментариев
    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Зачем европейцев готовят к войне с Россией

    Старый Свет – одновременно и инструмент США, и топливо их вероятной войны с Россией. При этом Вашингтон как будто не в деле. Если раньше инструментом борьбы с Россией была Украина, то теперь таким инструментом в руках глобалистов становится вся Европа.

    6 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Тарифная война США ведется по рецептам XIX века

    Доля США в мировом ВВП в послевоенные годы неуклонно снижалась и к настоящему времени, по оценке Всемирного банка, опустилась с 52% в 1944 году до 14% в 2024 году.

    4 комментария
    28 апреля 2025, 09:19 • Новости дня

    Путин: Народ России никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа

    Путин поблагодарил военных КНДР за помощь в разгроме ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность бойцам Корейской Народной армии за участие в разгроме украинских боевиков в Курской области и отметил их героизм.

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность подразделениям Корейской народной армии, участвовавшим в разгроме группировки украинских боевиков в Курской области, следует из сообщения на сайте Кремля.

    Путин отметил высокий уровень подготовки и героизм корейских воинов, которые совместно с российскими бойцами отражали вторжение ВСУ в полном соответствии с международным правом и Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанным 19 июня 2024 года.

    «В разгроме вторгшихся на нашу территорию неонацистских формирований киевского режима активное участие принимали подразделения Корейской Народной Армии – в полном соответствии с международным правом, согласно букве и духу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой от 19 июня 2024 года. В частности, в соответствии со статьёй 4 Договора, предусматривающей незамедлительное оказание военной помощи в случае вооружённого нападения на одну из договаривающихся сторон», – отметил президент России.

    Путин отдельно выразил признательность председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну, а также всему руководству и народу КНДР за помощь и поддержку.

    «Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа. Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу, наравне с российскими братьями по оружию», – заявил Путин.

    Президент подчеркнул, что действия подразделений КНДР «были продиктованы чувством солидарности и товарищества, а также полностью соответствовали международным нормам».

    Президент выразил уверенность в том, что отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества между Россией и КНДР, закаленные на поле боя, будут и далее успешно и динамично развиваться по всем направлениям.

    Ранее корейские СМИ заявили, что КНДР направила войска в Россию в соответствии с действующим соглашением о стратегическом партнерстве между двумя странами.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что военнослужащие КНДР приняли непосредственное участие в боях за освобождение Курской области в рамках этого договора.

    Начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил, что военнослужащие из КНДР приняли значительное участие в освобождении приграничных районов региона, действуя в рамках стратегического партнерства.

    26 апреля 2025, 02:22 • Новости дня
    Трамп заявил о согласовании основных условий сделки по Украине

    Стало известно о согласовании основных пунктов соглашения по Украине

    Трамп заявил о согласовании основных условий сделки по Украине
    @ Bonnie Cash/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Большая часть условий урегулирования ситуации на Украине получила согласование, однако для окончательного решения необходима встреча на высшем уровне.

    Президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что основные положения возможного соглашения по урегулированию конфликта между Россией и Украиной согласованы, передает ТАСС. По его словам, стороны «очень близки к сделке», и теперь им нужно встретиться на «очень высоком уровне». Трамп подчеркнул: «Большинство основных пунктов согласовано».

    Американский лидер отметил, что представители США будут готовы участвовать в процессе там, где это потребуется для содействия завершению конфликта.

    В пятницу состоялась четвертая с начала года встреча между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что беседа длилась три часа и прошла конструктивно и весьма полезно. Трамп охарактеризовал эту встречу как хорошую.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, план Дональда Трампа предполагает сохранение за Россией ДНР, ЛНР и Крыма, что рассматривается как неизменная позиция США.

    Дональд Трамп также заявил, что убийство замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослава Москалика стало крупным происшествием, а эксперты отметили, что США в диалоге с Россией стремятся сместить акцент с обсуждения украинского кризиса в пользу двусторонних контактов, что свидетельствует о том, что Дональд Трамп не будет спешить с заключением мира.

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    26 апреля 2025, 13:57 • Новости дня
    Герасимов отметил участие бойцов КНДР в освобождении Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада президенту России Владимиру Путину отметил, что военнослужащие из КНДР приняли значительное участие в освобождении приграничных районов Курской области, действуя в рамках стратегического партнерства между двумя странами.

    О роли бойцов КНДР в докладе президенту России сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, передает ТАСС. Он подчеркнул, что в соответствии с договором о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, военнослужащие Корейской Народно-Демократической Республики оказали существенную поддержку в разгроме украинской группировки, вторгшейся в район Курской области.

    Герасимов заявил: «Отдельно хочу отметить участие в освобождении приграничных районов Курской области военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики, которые в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки вооруженных сил Украины».

    Он отметил, что солдаты и офицеры КНДР работали бок о бок с российскими военными, проявив высокий профессионализм, стойкость, мужество и героизм при отражении украинского вторжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения The New York Times о потерях военных из КНДР на Украине, ранее в сети появилось видео с бойцами, которых называли ССО КНДР, после штурма в селе Плехово, а власти США пригрозили ответом России на якобы участие северокорейских военных в боях против ВСУ.

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    27 апреля 2025, 12:34 • Видео
    «Мировое правительство» определилось насчет женщин

    Премьер-министр Великобритании изменил свое мнение о том, кого можно считать женщинами и бывают ли у женщин чисто мужские органы. К тому его подтолкнуло решение Верховного суда. Кажется, «мировое правительство» решило закрыть проект по распространению трансгендерного безумия.

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    27 апреля 2025, 14:08 • Новости дня
    Эксперт: Войска КНДР не будут участвовать в боевых действиях в ДНР и Новороссии

    Военный эксперт Козюлин: Войска КНДР не будут участвовать в боевых действиях в ДНР и Новороссии

    Эксперт: Войска КНДР не будут участвовать в боевых действиях в ДНР и Новороссии
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Бойцы КНДР хорошо зарекомендовали себя в боях в российском приграничье. Однако продолжать участие в боевых действиях уже на территории ДНР они не станут, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее Генштаб России сообщил об участии военнослужащих из КНДР в освобождении территории Курской области.

    «Скорее всего, пребывание северокорейских военных в зоне боевых действий подошло к концу. Их участие в СВО регламентировалось принятым в прошлом году договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами. В четвертой статье этого документа отмечалось, что Москва и Пхеньян обязуются оказывать друг другу помощь при условии внешней агрессии», – указывает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Вторжение ВСУ в Курскую область как раз создало прецедент, при котором это положение договора и могло быть реализовано. Сейчас регион зачищен от внешних агрессоров, поэтому северокорейские военные могут возвращаться домой. Нужды в их дальнейшем пребывании в приграничье больше нет», – рассуждает собеседник.

    «Не думаю, что бойцы из КНДР продолжат участие в конфликте уже на территории ДНР. Конечно, согласно Конституции РФ, еще неосвобожденные города и села республики также входят в состав России. То есть формально основания для продолжения реализации принятого соглашения между нашими странами имеются», – подчеркивает эксперт. – «Но все-таки ДНР, в отличие от Курской области, не признана многими государствами в качестве региона РФ. Для Москвы в этом плане особых проблем нет, а вот на Пхеньяне участие в боевых действиях на Донецком направлении может обернуться наращиванием санкционного давления со стороны западных стран».

    «Разумеется, мы бы не хотели создавать столь значимые проблемы для наших союзников. КНДР и так немало помогла России. Известно, что ее солдаты непосредственно принимали участие в боях в Курской области, а это значит, что их армия приобрела неоценимый опыт участия в современной войне», – заключил Козюлин.

    Напомним, Генштаб России сообщил об участии военнослужащих из КНДР в освобождении территории Курской области. Как сообщил начальник ведомства Валерий Герасимов, северокорейские солдаты работали бок о бок с бойцами ВС РФ, проявляли высокий профессионализм, стойкость, мужество и героизм.

    На этом фоне официальный представитель МИД Мария Захарова выразила благодарность Пхеньяну. В своем Telegram-канале она подчеркнула, что Москва «никогда не забудет» ее северокорейских друзей. По ее мнению, участие солдат КНДР в деоккупации приграничья стало новой страницей в сотрудничестве двух государств.

    Несмотря на то, что официальных данных о пребывании военных республики в зоне боевых действий мало, некоторыми деталями делятся военкоры. Так, Александр Коц пишет, что северокорейские бойцы изначально проходили обучение на полигонах, где знакомились с тактикой боевых действий и овладевали управлением БПЛА.

    Затем их перекинули в Курскую область. «Жили они в полевых условиях. Сначала держали третью линию, потом вторую, затем их попробовали на закреплениях и, наконец, в штурмах», – сообщает военкор. По его словам, участие представителей КНДР позволило России не ослаблять давление на других участках фронта.

    Напомним, Москва полностью завершила освобождение территорий Курской области. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как это событие скажется на состоянии всей линии боевого соприкосновения.

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    25 апреля 2025, 10:25 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 80% опрошенных россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину за минувшую неделю вырос до 80%, а его работу положительно оценивают 81% опрошенных граждан страны, следует из данных опроса ФОМ «Общественное мнение».

    Как следует из данных ФОМ, уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину за неделю увеличился на один процентный пункт и достиг 80%. При этом 81% опрошенных считают, что глава государства хорошо справляется со своими обязанностями, передает ТАСС.

    Положительно работу правительства оценивают 56% респондентов, что на два процентных пункта выше показателя прошлой недели. Работе премьер-министра Михаила Мишустина положительный отклик дали 57% участников опроса – этот показатель снизился на один процентный пункт.

    Партия «Единая Россия» получила 46% поддержки (плюс 2 п.п.), уровень поддержки КПРФ составил 9% россиян (плюс 1 п.п.), столько же поддержали ЛДПР (без изменений). Партия «Справедливая Россия – За правду» набрала 4% (плюс 1 п.п.), а «Новые люди» – 3% (без изменений).

    Опрос проводился фондом «Общественное мнение» с 18 по 20 апреля среди 1,5 тыс. граждан России.

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    26 апреля 2025, 16:37 • Новости дня
    Песков: Москва готова к переговорам с Киевом без предварительных условий
    Песков: Москва готова к переговорам с Киевом без предварительных условий
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил готовность к возобновлению переговоров с Украиной, не выдвигая никаких предварительных требований, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, на встрече с посланником президента США Стивеном Уиткоффом, состоявшейся накануне, Путин вновь подтвердил: «Российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий». Об этом сообщает РИА «Новости».

    Песков также напомнил, что подобные заявления уже неоднократно делались российским лидером ранее.

    Напомним, в пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с посланником США Стивеном Уиткоффом.

    Ранее Песков опроверг обсуждение Путиным и Уиткоффом прямых рейсов между Россией и США.

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    26 апреля 2025, 13:32 • Новости дня
    Завершено освобождение Курской области от ВСУ

    Кремль: Завершено освобождение Курской области от ВСУ

    Завершено освобождение Курской области от ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Освобождение территории Курской области от украинских неонацистов завершилось, соответствующий доклад получил президент России Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что о завершении операции Путину доложил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, передает РИА «Новости».

    Начальник Генштаба сообщил, что активная фаза операции по освобождению Курской области от украинских войск началась 6 марта. Он отметил, что потери ВСУ в ходе попытки вторжения в Курскую область превысили 76 тыс. военнослужащих. Группировка ВСУ была рассечена и уничтожалась по частям, добавил начальник Генштаба.

    Герасимов особо выделил участие военнослужащих КНДР, которые бок о бок с российскими военными проявили стойкость и героизм при освобождении территории.

    В докладе также подчеркивается, что продолжается создание зоны безопасности в Сумской области. Уже освобождены четыре населенных пункта, а российские силы контролируют 90 кв. км этого региона.

    Кроме того, Герасимов заявил о провале планов киевского режима создать в Курской области плацдарм и сорвать продвижение российских войск в Донбассе.

    Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, комментируя освобождение Олешни, указал на приближающееся освобождение захваченных районов региона.

    Президент Владимир Путин перечислял подразделения, участвующие в освобождении Курской области от ВСУ, выразив благодарность за их героизм и успешные операции.

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    28 апреля 2025, 01:02 • Новости дня
    В КНДР объяснили отправку войск для участия в боях в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    КНДР направила войска в Россию в соответствии с действующим соглашением о стратегическом партнерстве между двумя странами, сообщили корейские СМИ.

    По информации южнокорейского агентства Ренхап, ссылающегося на сообщения Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК), Ким Чен Ын решил направить вооруженные силы страны в Россию в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией, передает РИА «Новости».

    По словам Ким Чен Ына, ситуация в регионе потребовала выполнения обязательств по данному соглашению. Он также сообщил, что российская сторона была официально уведомлена о решении КНДР отправить войска для участия в боевых действиях.

    Ким Чен Ын анонсировал возведение в столице КНДР монумента боевой славы в честь павших воинов, отмечая, что это будет «вечная память от Родины и народа».

    Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о значительной помощи КНДР в разгроме ВСУ в Курской области.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что корейские военные участвовали в операции по освобождению курского приграничья в рамках статьи 4 соглашения.

    Инфографика

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный блогер Борис Рожин опубликовал в своем Telegram-канале фото бойцов из КНДР, принимавших участие в освобождении Курской области от подразделений ВСУ, а официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что военнослужащие КНДР приняли непосредственное участие в боях за освобождение Курской области в рамках договора о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.

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    25 апреля 2025, 18:02 • Новости дня
    Ушаков сообщил о сближении позиций России и США по Украине
    Ушаков сообщил о сближении позиций России и США по Украине
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прошедшая встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа позволила дополнительно сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по украинскому вопросу, но и по ряду других значимых международных тем, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По его словам, на переговорах обсуждалась в том числе возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной, передает РИА «Новости».

    Ушаков также подчеркнул, что продуктивный диалог между Россией и Соединенными Штатами продолжится в самом активном режиме.

    Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин провел встречу с посланником США Стивеном Уиткоффом в Кремле. К ним присоединились помощник главы российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

    Встреча российского президента и спецпосланника президента США продолжалась около трех часов.

    Коментарии (21)
    25 апреля 2025, 18:57 • Новости дня
    Песков назвал визит Уиткоффа в Москву примером челночной дипломатии
    Песков назвал визит Уиткоффа в Москву примером челночной дипломатии
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву – это пример челночной дипломатии.

    В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Песков подчеркнул, что Уиткофф доставляет послания от Дональда Трампа Владимиру Путину и, в свою очередь, возвращается с ответными посланиями для Трампа, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил: «Именно челночная дипломатия, да, это те посреднические услуги, которые оказываются Соединенными Штатами». На дополнительный вопрос, действительно ли происходит обмен посланиями между лидерами стран через Уиткоффа, пресс-секретарь подтвердил: «Конечно, он же спецпосланник».

    Напомним, в пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с посланником США Стивеном Уиткоффом.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что прошедшая встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа позволила дополнительно сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по украинскому вопросу, но и по ряду других значимых международных тем.

    Коментарии (18)
    25 апреля 2025, 17:45 • Новости дня
    Переговоры Путина и Уиткоффа завершились в Кремле

    Переговоры Путина и спецпосланника США Уиткоффа завершились в Кремле

    Переговоры Путина и Уиткоффа завершились в Кремле
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Кремле завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом.

    Встреча российского президента и спецпосланника президента США продолжалась около трех часов, передает «Коммерсант».

    РИА «Новости» распространило видеозапись, на которой, как предположили журналисты агентства, кортеж Стива Уиткоффа покидает территорию Кремля.

    Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин начал встречу с посланником США Стивеном Уиткоффом в Кремле. К ним присоединились помощник главы российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

    Коментарии (14)
    26 апреля 2025, 19:11 • Новости дня
    Захарова отметила вклад военных КНДР в освобождение Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие КНДР приняли непосредственное участие в боях за освобождение Курской области, что стало результатом договора о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова отметила, что военные КНДР воевали плечом к плечу с россиянами в Курской области согласно договору о стратегическом партнерстве, вступившему в силу в декабре 2024 года, следует из ее комментария на сайте МИД России.

    По словам Захаровой, участие корейских военнослужащих стало новой страницей сотрудничества российских и корейских народов, а договор позволил бойцам КНДР внести существенный вклад в освобождение региона от украинских вооруженных формирований.

    Подчеркивается, что бойцы Корейской народной армии «в одном окопе» с российскими солдатами сражались за освобождение территории области.

    Захарова подчеркнула, что пока об официальной реакции Пхеньяна на высокую оценку России действий корейских военных неизвестно. По ее словам, в Москве не сомневаются, что она окажется позитивной и будет соответствовать духу боевого братства.

    Дипломат добавила, что проявленная солидарность говорит о фактически союзническом уровне отношений между двумя странами, пишет «Комсомольская правда».

    По словам Захаровой, российская сторона уверена, что связи между Россией и КНДР будут и дальше укрепляться и развиваться в соответствии с достигнутыми между лидерами двух стран договоренностями.

    Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР был подписан лидерами двух стран 19 июня 2024 года в ходе визита Владимира Путина в Пхеньян и вступил в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами.

    Ранее Захарова пообещала помнить помощь КНДР при освобождении Курской области, а начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что военнослужащие из КНДР приняли значительное участие в освобождении приграничных районов региона, действуя в рамках стратегического партнерства между двумя странами.

    Коментарии (8)
    26 апреля 2025, 15:03 • Новости дня
    Минобороны показало кадры освобожденного от украинских боевиков Горналя

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России опубликовало видеокадры из освобожденного населенного пункта Горналь Курской области.

    В сообщении Минобороны отмечается, что «подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождено село Горналь Курской области – последний населенный пункт, находившийся под контролем украинских боевиков», передает РИА «Новости». На опубликованных кадрах запечатлена работа российских военных.

    Напомним, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Путин поздравил и поблагодарил личный состав российских воинских подразделений, участвовавших в разгроме неонацистских формирований в Курской области.

    Коментарии (5)
    25 апреля 2025, 14:22 • Новости дня
    Путин начал встречу с посланником США Уиткоффом в Кремле
    Путин начал встречу с посланником США Уиткоффом в Кремле
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел переговоры с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом в стенах Кремля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков отметил: «Президент России Владимир Путин принимает в Кремле посланника президента Трампа Стивена Уиткоффа». Другие подробности переговоров на момент публикации не раскрываются, передает ТАСС.

    Это уже вторая встреча лидеров за последние две недели и четвертая с начала года. Последняя подобная беседа состоялась в Петербурге 11 апреля и длилась более четырех часов. Песков подчеркивал, что обсуждаемые вопросы отличаются высокой сложностью, поэтому переговоры получаются продолжительными.

    В Кремле считали взаимодействие с Уиткоффом очень полезным и называли его «очень хорошим, надежным каналом доведения позиций» между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Ранее ТАСС сообщил, что Уиткофф также провел встречу с руководителем Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специальный посланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Москву в пятницу утром, а правительственный кортеж покинул территорию Внуково-2 одновременно с сообщениями о визите спецпосланника в российскую столицу.

    Коментарии (10)
    27 апреля 2025, 14:48 • Новости дня
    Путин поручил направить в Иран самолеты МЧС для тушения пожара в Бендер-Аббасе
    Путин поручил направить в Иран самолеты МЧС для тушения пожара в Бендер-Аббасе
    @ IMAGO/Mohsen Rezaei/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Два российских самолета-амфибии отправятся в иранский город Бендер-Аббас для ликвидации крупного пожара, возникшего после взрыва.

    Руководство МЧС России по поручению президента Владимира Путина приняло решение направить два самолета – Бе-200ЧС и Ил-76 – в иранский портовый город Бендер-Аббас, где после взрыва возник масштабный пожар. Министр МЧС России Александр Куренков распорядился оперативно перебросить воздушные суда для оказания помощи в тушении возгорания, передает ТАСС.

    Ранее Путин выразил соболезнования верховному лидеру Ирана Али Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану в связи с последствиями взрыва в порту Шахид-Раджаи.

    В воскресенье сообщалось, что в результате мощного взрыва в порту Шахид-Раджаи в Бендер-Аббасе погибли 25 человек и пострадали более 800, в провинции Хормозган объявлен трехдневный траур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, причиной взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи стал компонент ракетного топлива.

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    27 апреля 2025, 19:21 • Новости дня
    Путин позвонил освобождавшим Курскую область военным

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с командирами, отличившимися при освобождении Курской области, отметив их вклад в успех операции.

    Путин позвонил командующему группировкой и командирам подразделений, отличившихся при освобождении Курской области, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что Путин поздравил военных с победой. «Путин поздравил их с победой и поблагодарил за геройскую работу», – подчеркнул представитель Кремля.

    Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    В воскресенье временно исполняющий обязанности командира 810-й бригады морских пехотинцев лично сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что остатки украинских формирований в Курской области будут ликвидированы в ближайшее время. Позже российский лидер предложил Герасимову обсудить детали после его публичного доклада об освобождении Курской области.

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