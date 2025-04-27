Старый Свет – одновременно и инструмент США, и топливо их вероятной войны с Россией. При этом Вашингтон как будто не в деле. Если раньше инструментом борьбы с Россией была Украина, то теперь таким инструментом в руках глобалистов становится вся Европа.2 комментария
Лавров заявил о продолжении ударов России по объектам ВСУ
Россия намерена и дальше поражать объекты, используемые военными на Украине, а также иностранными наемниками, подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров.
Россия продолжит наносить удары по объектам, используемым украинскими военными и иностранными наемниками, передает РИА «Новости». «Мы будем продолжать наносить удары по объектам, используемым украинскими военными, наемниками из иностранных государств и инструкторами», – заявил Лавров в интервью телеканалу CBS.
В рамках спецоперации на Украине Россия наносит удары только по военным целям или гражданским объектам, используемым военными. По словам Лаврова, президент России Владимир Путин неоднократно говорил об этом, и сейчас ситуация не изменилась. Власти России никогда целенаправленно не бьют по гражданским объектам, в отличие от режима Владимира Зеленского.
Лавров уточнил, что если цель использовалась украинскими военными, то Минобороны РФ и командиры на местах имеют право атаковать такие объекты. Министр заверил, что целями атак не являются гражданские объекты, как это было в случае ударов НАТО по Белграду в 1999 году. По словам Лаврова, тогда это была преднамеренная атака на гражданскую цель.
Лавров напомнил о предложении президента США Дональда Трампа, поддержанного российским лидером Владимиром Путиным, о 30-дневном моратории на атаки на энергетическую инфраструктуру. Россия это обязательство, данное президентом Владимиром Путиным, никогда не нарушала, в то время как украинская сторона нарушала его несколько сотен раз. Перечень этих атак был направлен госсекретарю США Марко Рубио и в ООН.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести банковские или вторичные санкции против России из-за ударов по объектам инфраструктуры Украины, следует из его сообщения в соцсети.