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    На предстоящих выборах нового понтифика русско-украинская тема будет хоть и не главной (главным будет противостояние традиционалистов и либералов), но все равно очень существенной.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится американского признания Крыма российским

    В Брюсселе опасаются, что признание Крыма будет первым шагом, затем субъектами РФ могут быть признаны Донбасс и Таврия. Это окончательно похоронит либеральную концепцию «мира, основанного на правилах».

    5 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В украинском вопросе предстоит решить диалектику синицы и журавля

    Для Москвы проблема безопасности, связанная с Украиной, принципиальна. Отсюда и расхождение в динамике. Белый дом хочет всё быстро и закрыть гештальт. Кремль считает, что спешка не позволит надежно договориться.

    8 комментариев
    28 апреля 2025, 18:39 • Новости дня

    Появились кадры боевой работы военных КНДР в Курской области

    Появились кадры боевой работы военных КНДР в Курской области
    @ ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Опубликованы кадры совместной работы российских и северокорейских военных при освобождении Суджанского района Курской области.

    На видео видно, как бойцы двух стран координируют действия и ведут прицельный огонь по позициям Вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости».

    В субботу начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Герасимов отметил, что военнослужащие из КНДР приняли значительное участие в освобождении приграничных районов Курской области, действуя в рамках стратегического партнерства между двумя странами.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын отметил самоотверженность военных страны, участвовавших в совместной с Россией операции по освобождению Курской области, и анонсировал установку памятника.

    28 апреля 2025, 01:02 • Новости дня
    В КНДР объяснили отправку войск для участия в боях в Курской области
    В КНДР объяснили отправку войск для участия в боях в Курской области
    @ t.me/boris_rozhin

    Tекст: Денис Тельманов

    КНДР направила войска в Россию в соответствии с действующим соглашением о стратегическом партнерстве между двумя странами, сообщили корейские СМИ.

    По информации южнокорейского агентства Ренхап, ссылающегося на сообщения Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК), Ким Чен Ын решил направить вооруженные силы страны в Россию в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией, передает РИА «Новости».

    По словам Ким Чен Ына, ситуация в регионе потребовала выполнения обязательств по данному соглашению. Он также сообщил, что российская сторона была официально уведомлена о решении КНДР отправить войска для участия в боевых действиях.

    Ким Чен Ын анонсировал возведение в столице КНДР монумента боевой славы в честь павших воинов, отмечая, что это будет «вечная память от Родины и народа».

    Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о значительной помощи КНДР в разгроме ВСУ в Курской области.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что корейские военные участвовали в операции по освобождению курского приграничья в рамках статьи 4 соглашения.

    Инфографика

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный блогер Борис Рожин опубликовал в своем Telegram-канале фото бойцов из КНДР, принимавших участие в освобождении Курской области от подразделений ВСУ, а официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что военнослужащие КНДР приняли непосредственное участие в боях за освобождение Курской области в рамках договора о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.

    Коментарии (17)
    28 апреля 2025, 10:55 • Новости дня
    Южная Корея назвала «незаконным» военное сотрудничество России и КНДР
    Южная Корея назвала «незаконным» военное сотрудничество России и КНДР
    @ Robin Hausmann/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Южнокорейский МИД заявил о недопустимости военного сотрудничества России и КНДР, подчеркнув противоречие подобных действий международным нормам.

    Министерство иностранных дел Южной Кореи выразило протест в связи с отправкой северокорейских военных в Россию, передает «Интерфакс».

    В заявлении южнокорейского ведомства отмечается, что подобные действия нарушают международные нормы и призвали Россию и КНДР «незамедлительно прекратить незаконное военное сотрудничество».

    В МИД КНДР ранее подтвердили факт размещения военных в России, подчеркнув соответствие этого шага международному законодательству. В Сеуле расценили такие заявления, как попытку насмешки над международным сообществом, и осудили действия КНДР. В южнокорейском МИД также призвали Россию и КНДР прекратить военное сотрудничество, которое в Сеуле считают незаконным.

    Ранее президент России Владимир Путин выразил благодарность бойцам Корейской народной армии за участие в разгроме украинских боевиков в Курской области.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России об освобождении всей Курской области от ВСУ и отметил значительную помощь военнослужащих КНДР.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал военных из КНДР героями за участие в операции по освобождению Курской области.

    Коментарии (37)
    28 апреля 2025, 19:01 • Видео
    Зачем России перемирие на юбилей Победы

    В дни празднования 80-летия Победы, с 8 по 11 мая, Россия приостанавливает боевые действия в рамках спецоперации на Украине. Разумеется, это будет «тишина в ответ на тишину», то есть решение за Киевом. Зачем России такое перемирие?

    Коментарии (0)
    28 апреля 2025, 09:19 • Новости дня
    Путин: Народ России никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа

    Путин поблагодарил военных КНДР за помощь в разгроме ВСУ в Курской области

    Путин: Народ России никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа
    @ Sergey Bobylev/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность бойцам Корейской народной армии за участие в разгроме украинских боевиков в Курской области и отметил их героизм.

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность подразделениям Корейской народной армии, участвовавшим в разгроме группировки украинских боевиков в Курской области, следует из сообщения на сайте Кремля.

    Путин отметил высокий уровень подготовки и героизм корейских воинов, которые совместно с российскими бойцами отражали вторжение ВСУ в полном соответствии с международным правом и Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанным 19 июня 2024 года.

    «В разгроме вторгшихся на нашу территорию неонацистских формирований киевского режима активное участие принимали подразделения Корейской народной армии – в полном соответствии с международным правом, согласно букве и духу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой от 19 июня 2024 года. В частности, в соответствии со статьей 4 Договора, предусматривающей незамедлительное оказание военной помощи в случае вооруженного нападения на одну из договаривающихся сторон», – отметил президент России.

    Путин отдельно выразил признательность председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну, а также всему руководству и народу КНДР за помощь и поддержку.

    «Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа. Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу, наравне с российскими братьями по оружию», – заявил Путин.

    Президент подчеркнул, что действия подразделений КНДР «были продиктованы чувством солидарности и товарищества, а также полностью соответствовали международным нормам».

    Президент выразил уверенность в том, что отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества между Россией и КНДР, закаленные на поле боя, будут и далее успешно и динамично развиваться по всем направлениям.

    Ранее корейские СМИ заявили, что КНДР направила войска в Россию в соответствии с действующим соглашением о стратегическом партнерстве между двумя странами.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что военнослужащие КНДР приняли непосредственное участие в боях за освобождение Курской области в рамках этого договора.

    Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил, что военнослужащие из КНДР приняли значительное участие в освобождении приграничных районов региона, действуя в рамках стратегического партнерства.

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    28 апреля 2025, 14:34 • Новости дня
    Долгов объяснил помощь КНДР в освобождении Курской области и неучастие сил ОДКБ

    Дипломат Долгов: Оказанная помощь северокорейцев в Курской области – это дружественный шаг Пхеньяна

    Долгов объяснил помощь КНДР в освобождении Курской области и неучастие сил ОДКБ
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Москва высоко оценила участие северокорейских военных в боях в Курской области. Это укладывается в парадигму укрепления российско-северокорейских отношений, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее в КНДР подтвердили участие своих военных в операции по освобождения Курской области.

    «Северокорейские бойцы участвовали в боях в Курской области в рамках двустороннего Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ, среди прочего, предполагает содействие друг другу при какой-либо вооруженной агрессии», – пояснил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Оказанная военная помощь – это дружественный шаг Пхеньяна, ведущий к развитию политических, военных, общественных и других связей России и КНДР. Произошедшее укладывается в парадигму укрепления российско-северокорейских отношений», – подчеркнул собеседник.

    «Кроме того, военные КНДР получили бесценный боевой опыт», – считает посол. Отвечая на вопрос, почему в операции принимали участие именно северокорейские военные, а не войска стран ОДКБ, Долгов указал: «Российское руководство принимает те решения, которые считает наиболее уместными для обеспечения интересов страны».

    Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые подтвердил участие северокорейских военных в боях в Курской области. По его словам, решение было принято в соответствии с четвертой статьей договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией.

    Лидер КНДР отметил героизм своих военных при разгроме украинских боевиков и анонсировав установку памятника в их честь. Он расценил участие в КТО как священную миссию для укрепления дружбы с Россией. По словам Ким Чен Ына, он приказал армейским подразделениям «разгромить и уничтожить украинских неонацистских захватчиков» совместно с российскими военными, передает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

    Президент России Владимир Путин также выразил благодарность бойцам корейской народной армии. По его словам, это было сделано «в полном соответствии с международным правом, согласно букве и духу договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве» между Россией и КНДР.

    «Корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества. Высоко это ценим и искренне признательны лично Председателю Государственных дел товарищу Ким Чен Ыну, всему руководству и народу КНДР», – говорится в заявлении Путина.

    «Отдаем должное героизму, высокому уровню специальной подготовки и самоотверженности корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу родину как собственную», – добавил глава государства. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему разгром ВСУ в Курской области отразится на всей линии боевого соприкосновения.

    Коментарии (30)
    28 апреля 2025, 12:24 • Новости дня
    Опубликованы кадры подготовки освобождавших Курскую область военных КНДР
    Опубликованы кадры подготовки освобождавших Курскую область военных КНДР
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Появились кадры боевой подготовки солдат КНДР, участвовавших в курской операции: на полигоне они осваивали огневую подготовку и методы борьбы с вражескими беспилотниками с помощью дробовиков, следует из видео.

    На новых кадрах, оказавшихся в распоряжении ТАСС, зафиксированы моменты подготовки военнослужащих КНДР, принимавших участие в освобождении Курской области от ВСУ. В ролике показано, как военные проходят обучение на полигоне под руководством российских инструкторов.

    По информации агентства, занятия включают стрельбу из различного стрелкового оружия, гранатометов и дробовиков 12-го калибра, предназначенных для уничтожения вражеских дронов. Помимо этого, северокорейских солдат обучают метанию гранат и действиям по зачистке окопов.

    В ходе подготовки инструкторы особое внимание уделяли отработке тактических навыков, необходимых для ведения боя в условиях современной военной операции.

    Ранее военный блогер Борис Рожин опубликовал в своем Telegram-канале фотографии бойцов из КНДР, которые принимали участие в освобождении Курской области от подразделений ВСУ,.

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность бойцам Корейской народной армии за участие в разгроме украинских боевиков в Курской области и отметил их героизм.

    Коментарии (4)
    27 апреля 2025, 22:02 • Новости дня
    Украина и США исключили возврат финансовой помощи из соглашения по недрам

    Tекст: Денис Тельманов

    Киев согласовал с Вашингтоном исключение ранее предоставленной американской финансовой помощи из долговых обязательств нового соглашения по недрам.

    Как передает РИА «Новости», премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о достигнутых договоренностях с министром финансов США Скоттом Бессентом по соглашению о недрах. По его словам, американская помощь, предоставленная до подписания договора, не будет учитываться как долг по новому документу.

    Шмыгаль подчеркнул, что украинская сторона обозначила свои «красные линии», соглашение должно соответствовать европейским обязательствам Украины и не противоречить ее законодательству. Также премьер отметил, что документ подлежит ратификации Верховной радой.

    Он добавил, что Киев уже располагает подтвержденными доходами в размере 50 млрд долларов от замороженных российских активов и предложил ввести специальную пошлину на импорт товаров из России, которая пойдет в фонд восстановления Украины.

    Ранее украинские СМИ утверждали, что проект соглашения с США предусматривал возврат всех средств, полученных Киевом в качестве помощи, и пересекал ранее согласованные «красные линии», затрагивая вопросы суверенитета и планов по вступлению в ЕС.

    В феврале подписание сделки по редкоземельным металлам сорвалось: во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон президент США Дональд Трамп публично выразил недовольство украинским лидером, а вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его неблагодарным агитатором за демократов. После перепалки Зеленского попросили покинуть Белый дом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США решила не вводить дополнительные санкции против России, рассчитывая на успех дипломатических попыток урегулировать конфликт на Украине, президент США пытался реализовать свой план урегулирования украинского конфликта, но вновь столкнулся с противодействием лидера киевского режима, а глава американского государства Дональд Трамп заявил, что вопрос о выходе США из переговоров по урегулированию на Украине стоит рассмотреть через две недели.

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    28 апреля 2025, 11:34 • Новости дня
    Кремль заявил о готовности России помочь КНДР военной силой

    Песков: Россия обязалась при необходимости предоставить военную поддержку КНДР

    Кремль заявил о готовности России помочь КНДР военной силой
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В случае возникновения угрозы Россия поддержит КНДР военными средствами в рамках действующего договора о взаимопомощи между двумя странами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия готова при необходимости оказать военную помощь КНДР в рамках действующего договора о взаимопомощи, передает ТАСС.

    Представитель Кремля также добавил, что положения соглашения предполагают сотрудничество в различных сферах, включая военную.

    Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын назвал военных из КНДР героями за участие в операции по освобождению Курской области.

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность бойцам Корейской народной армии за участие в разгроме украинских боевиков в Курской области.

    Коментарии (9)
    28 апреля 2025, 03:07 • Новости дня
    Ким Чен Ын назвал героями бойцов КНДР в Курской области
    Ким Чен Ын назвал героями бойцов КНДР в Курской области
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер КНДР отметил самоотверженность военных страны, участвовавших в совместной с Россией операции по освобождению Курской области, и анонсировал установку памятника.

    Заявление Ким Чен Ына о героизме бойцов КНДР, участвовавших в освобождении Курской области от украинских формирований, опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает ТАСС.

    Лидер республики подчеркнул, что эти военные боролись за справедливость и стали «представителями чести Родины». Он отметил: «Все они, кто боролся за справедливость, – герои и представители чести Родины».

    В Центральном военном комитете Трудовой партии Кореи сообщили, что бойцы КНДР проявили массовый героизм и высокий боевой дух, внеся важный вклад в уничтожение неонацистских сил Украины и освобождение российской территории. В комитете добавили, что завершение операции подтвердило стратегический союз между двумя странами.

    ЦТАК уточнило, что Ким Чен Ын расценил участие КНДР как священную миссию для укрепления дружбы с Россией и защиты чести своей страны. По его решению, ситуация соответствовала статье 4 Договора о стратегическом партнерстве, и он приказал армейским подразделениям «разгромить и уничтожить украинских неонацистских захватчиков» совместно с российскими военными.

    Также Ким Чен Ын сообщил о намерении в ближайшее время установить памятник корейским бойцам, участвовавшим в операции, в Пхеньяне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КНДР направила войска в Россию согласно действующему соглашению о стратегическом партнерстве между двумя странами, бойцы КНДР зарекомендовали себя в боях в российском приграничье, но не будут продолжать участие в боевых действиях на территории ДНР, а военно-морской флот КНДР недавно пополнился новым эсминцем класса «Чвэ Хен».

    Коментарии (4)
    28 апреля 2025, 01:56 • Новости дня
    Лавров и Рубио обсудили украинский кризис в телефонном разговоре

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел России и госсекретарь США провели телефонные переговоры, основное внимание в которых было уделено украинскому кризису и перспективам диалога.

    Как сообщает РИА «Новости», телефонный разговор между Сергеем Лавровым и Марко Рубио состоялся 27 апреля. В ходе беседы дипломаты продолжили обмен мнениями по ключевым аспектам российско-американского политического диалога, который в последнее время заметно активизировался.

    Главной темой обсуждения стала ситуация вокруг украинского кризиса. В МИД РФ подчеркнули, что стороны уделили особое внимание предпосылкам к началу переговоров для согласования надежного и долгосрочного мира.

    Обсуждение проходило в развитие встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, состоявшейся 25 апреля. Помимо украинского вопроса, министр и госсекретарь также затронули ряд других международных проблем. В МИД сообщили, что стороны условились поддерживать контакты на всех уровнях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США пытаются сместить акцент с обсуждения украинского кризиса в пользу двусторонних контактов Москвы и Вашингтона, Эксперты считают, что в Белом доме устали от стремлений Европы подорвать попытки мирного урегулирования конфликта на Украине.

    Коментарии (5)
    28 апреля 2025, 13:32 • Новости дня
    Лукьянов: Союз России и КНДР оказался намного эффективнее постоянного военного блока
    Лукьянов: Союз России и КНДР оказался намного эффективнее постоянного военного блока
    @ ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальное участие военнослужащих КНДР в освобождении Курской области демонстрирует эффективность гибких двусторонних союзов, где стороны получают конкретные взаимные выгоды, считает политолог Федор Лукьянов.

    Лукьянов заявил, что союз между Россией и КНДР оказался значительно более продуктивным, чем постоянные военные блоки, популярные во второй половине ХХ века. Он отметил в своем Telegram-канале, что система многосторонних альянсов с иерархической структурой уходит в прошлое, уступая место ситуативным союзам, в которых участники реализуют собственные интересы без противоречий.

    По словам Лукьянова, руководство КНДР, помимо идеологической солидарности с Россией, преследует конкретные задачи, включая получение уникального опыта современной войны и военное сотрудничество, что предоставляет Пхеньяну востребованные ресурсы. Он подчеркнул: «Идеологическая совместимость по части борьбы с американским империализмом – само собой».

    На фоне трудностей принятия решений в НАТО и формального участия ОДКБ, двусторонний союз России и КНДР с четко определенными интересами выглядит более перспективным для будущих кризисных ситуаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Северная Корея направила войска Корейской народной армии на помощь России в отражении украинской агрессии в Курской области. Бойцы КНДР проходили огневую подготовку и учились бороться с беспилотниками при помощи дробовиков.

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность военнослужащим КНДР за проявленный героизм в ходе разгрома украинских боевиков.

    Коментарии (7)
    28 апреля 2025, 12:38 • Новости дня
    Эксперт допустил участие военных КНДР в боях в Донбассе и Новороссии

    Политолог Баширов: Военные КНДР будут задействованы в Донбассе и Новороссии, если потребуется

    Эксперт допустил участие военных КНДР в боях в Донбассе и Новороссии
    @ t.me/boris_rozhin

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявления Москвы и Пхеньяна об участии северокорейских войск в освобождении Курской области – это не столько подведение итогов, сколько заявка на создание военных союзнических сил России и КНДР. Не исключено, что военные Северной Кореи при необходимости будут задействованы также в регионах Донбасса и Новороссии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов.

    «ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области – согласно Конституции, субъекты Российской Федерации. Я сомневаюсь, что участие северокорейских войск ограничится лишь операцией по освобождению Курской области. Если потребуется, то военные КНДР будут задействованы и в вышеупомянутых регионах», – считает Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.

    По его мнению, международное давление едва ли сможет остановить Пхеньян. «Северная Корея – это страна, которая и так изолирована по многим вопросам», – пояснил собеседник, напомнив при этом о сотрудничестве Северной Кореи с Пекином и Москвой. «Мы поставляем республике среди прочего продовольствие и нефтепродукты», – добавил эксперт.

    На этом фоне нынешние заявления Владимира Путина и Ким Чен Ына о боях в Курской области – это не столько подведение итогов, полагает эксперт, неслучаен и момент, когда были раскрыты данные по северокорейским военным. «Я думаю, это заявка на создание союзнических сил, а также часть переговорного процесса по украинскому кризису», – допустил Баширов.

    В этой связи он напомнил о европейской «коалиции желающих» и идее Парижа и Лондона направить «миротворческий контингент» на Украину. «У Москвы есть цели в рамках СВО и ресурсы, чтобы их достичь. А теперь речь идет еще и о новой вводной – военном сотрудничестве России и Северной Кореи, что совершенно меняет расклад», – подчеркнул аналитик.

    В свою очередь военный эксперт Вадим Козюлин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД исключал участие войск КНДР в боевых действиях в ДНР и Новороссии. По его словам, если северокорейские военные окажутся на территории Донбасса, это обернется для Пхеньяна наращиванием санкционного давления со стороны западных стран.

    Ранее Северная Корея подтвердила участие своих военных в боевых действиях в Курской области. Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) опубликовало документ, в котором говорится о победоносном завершении операции по освобождению российского региона после украинского вторжения.

    «Подразделения наших вооруженных сил, которые по приказу главы КНДР были задействованы в операции по освобождению районов Курской области, в полной мере продемонстрировали высокий боевой дух и военную хватку, <...> и тем самым внесли весомый вклад в уничтожение неонацистских сил Украины и освобождение территории России», – говорится в сообщении.

    В комитете добавили, что Ким Чен Ын отправил северокорейские войска согласно условиям статьи 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Пхеньяном и Москвой. Лидер КНДР направил поздравления военным по случаю освобождения Курской области, назвал героями тех северокорейцев, кто сражался в регионе, и призвал увековечить их память.

    Владимир Путин также поблагодарил северокорейских военных и выразил признательность Ким Чен Ыну. «Уверены, что отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества между нашими странами, закаленные на поле боя, будут и далее успешно и динамично развиваться по всем направлениям», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

    Напомним, Генштаб России сообщил об участии военнослужащих из КНДР в освобождении территории Курской области. Как заявил начальник ведомства Валерий Герасимов, северокорейские солдаты работали бок о бок с бойцами ВС России, проявляли высокий профессионализм, стойкость, мужество и героизм.

    Между тем министерство иностранных дел Южной Кореи заявило о недопустимости военного сотрудничества России и КНДР, подчеркнув противоречие подобных действий международным нормам. В ведомстве призвали Россию и КНДР «незамедлительно прекратить незаконное военное сотрудничество».

    Напомним, Москва полностью завершила освобождение территорий Курской области. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как это событие скажется на состоянии всей линии боевого соприкосновения.

    Коментарии (2)
    28 апреля 2025, 11:22 • Новости дня
    Лавров назвал «преждевременным» вопрос о единой валюте БРИКС
    Лавров назвал «преждевременным» вопрос о единой валюте БРИКС
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Рассмотрение вопроса о единой валюте БРИКС отложено из-за отсутствия подходящих экономических условий, но активное использование национальных валют уже широко распространено, рассказал глава МИД Сергей Лавров газете O Globo.

    Идея создания единой валюты БРИКС может быть рассмотрена вновь только при формировании необходимых экономических условий, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью бразильской газете O Globo, которое приводит российский МИД.

    «Говорить о переходе БРИКС к единой валюте преждевременно. К вопросу об общей валюте или расчетной единице БРИКС можно будет вернуться, когда для этого сложатся необходимые финансово-экономические условия», – сказал Лавров.

    Он добавил, что между странами объединения идут переговоры о расширении использования национальных валют, создается инфраструктура для трансграничных расчетов. По словам министра, одной из ключевых тенденций мировой экономики стала дедолларизация, что объясняется снижением доверия к международным финансовым механизмам, контролируемым Западом.

    Лавров уточнил, что по итогам 2024 года 90% торговли России со странами БРИКС осуществлялось в национальных валютах.

    «Никто не хочет пострадать от санкций, которые Запад вводит против неугодных стран, используя свое монопольное положение на финансовых рынках», – отметил российский министр.

    Он подчеркнул неприемлемость использования резервных валют в качестве оружия конкурентной борьбы и блокировок под политическими предлогами платежных операций по поставкам социально значимых товаров.

    Лавров напомнил, что в декларации Казанского саммита БРИКС 2024 года зафиксированы инициативы по созданию новых расчетных и страховых платформ, что должно повысить устойчивость торговых и инвестиционных операций между странами объединения.

    Бразилия с 1 января 2025 года является председателем БРИКС. В 2024 году этот пост занимала Россия.

    Группа стран БРИКС основана в 2006 году. В 2011 году к первоначальному составу – Бразилии, России, Индии и Китаю присоединилась Южно-Африканская Республика. С 1 января 2024 года членами объединения стали Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия. 6 января 2025 года к БРИКС присоединилась Индонезия.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что расчеты между странами БРИКС в национальных валютах стали ответом на ограничения, введенные администрацией экс-президента США Джо Байдена, заблокировавшей доступ к долларовым операциям.

    До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что силовое принуждение использовать доллар со стороны США только усилит уход стран к расчетам в национальных валютах, особенно среди стран БРИКС.

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    28 апреля 2025, 04:20 • Новости дня
    Тренеру Жулину запретили выезд в Пекин на олимпийский отбор

    Александру Жулину отказали в поездке на турнир в Пекине

    Tекст: Денис Тельманов

    Знаменитому тренеру Александру Жулину не разрешили сопровождать фигуристов на квалификационный турнир к Олимпиаде-2026 в Пекине, возникли вопросы к его публичным заявлениям.

    Как передает РИА «Новости», Александр Жулин сообщил в эфире шоу Вячеслава Фетисова, что ему запретили выезд на олимпийский отбор в Пекин вместе с подопечными.

    Причиной, по словам тренера, стали решения комиссии, оценивающей кандидатов, а также его критика главы МОК Томаса Баха.

    «Мне сказали: «Ты не сможешь поехать в Пекин на отбор, ты сможешь поехать в Красноярск на сбор». Я против Томаса Баха очень часто высказывался, думаю, здесь согрешил я. Не жалею ни о чем, он сволочь, я очень рад, что его поменяли», – заявил Жулин.

    Агентство отмечает, что подобные ограничения уже затрагивали российских спортсменов и тренеров в других видах спорта, включая гимнастику, где поводом для отказа могли стать фотографии с празднования Дня Победы или участие в патриотических акциях.

    Международный союз конькобежцев ориентируется на мнение общественности и, по мнению источников, опасается бойкота соревнований со стороны зарубежных участников при появлении Жулина на турнире.

    Специалист тренирует одну из сильнейших пар России – Александру Степанову и Ивана Букина, и его отсутствие может сказаться на подготовке дуэта. Также есть опасения, что по аналогичным причинам недопуск может коснуться и других ведущих фигуристов, если причиной станут их публичные высказывания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Жулин предположил, что Камиле Валиевой могли подсыпать допинг, в Екатеринбурге начато расследование избиения судьи турнира по фигурному катанию после нападения отца одной из участниц соревнований, а Антон Сихарулидзе избран новым президентом Федерации фигурного катания на коньках России.

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    28 апреля 2025, 00:46 • Новости дня
    Два борта МЧС России приземлились в иранском Бендер-Аббасе

    Самолеты МЧС России доставили помощь после взрыва в порту Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские спасатели прибыли в Бендер-Аббас для координации действий после мощного взрыва на складе химикатов в порту Шахид-Раджаи.

    Два борта МЧС России успешно приземлились в иранском городе Бендер-Аббас, передает РИА «Новости». Посольство России в Иране уточнило, что спасатели смогли добраться до города несмотря на сложные погодные условия и ураган, которые наблюдались в ряде регионов страны.

    По прибытии российские спасатели сразу направились на координационное совещание с иранскими коллегами. Ожидается прилет еще одного самолета МЧС. Взрыв, случившийся на складе с химикатами в порту Шахид-Раджаи, был настолько мощным, что его услышали на острове Кешм. В радиусе нескольких километров были выбиты окна.

    Официальный представитель правительства Ирана заявила: «Причины взрыва пока установить сложно». Власти страны организовали проверку обстоятельств происшествия. В отдельных СМИ сообщалось, что взрыв мог быть вызван возгоранием резервуара с топливом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана обвинил Украину в нарушении международных обязательств и поддержке террористов в Сирии, а также потребовал прекратить подобные действия, депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) призвал ВСУ нанести удар по Ирану, а руководство МЧС России по поручению президента Владимира Путина приняло решение направить два самолета – Бе-200ЧС и Ил-76 – в иранский Бендер-Аббас для ликвидации пожара после взрыва, о чем министр МЧС России Александр Куренков распорядился оперативно перебросить воздушные суда для оказания помощи.

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    28 апреля 2025, 00:35 • Новости дня
    ВСУ выпустили по населенным пунктам ДНР за минувшие сутки 36 боеприпасов

    ВСУ выпустили 36 боеприпасов по ДНР, погиб один человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские военные атаковали районы ДНР, выпустив десятки боеприпасов и причинив жертвы среди мирных жителей.

    За прошедшие сутки украинские войска совершили 19 обстрелов по населенным пунктам Донецкой Народной Республики, передает ТАСС. По данным управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР, всего зафиксировано 36 выпущенных боеприпасов различного типа.

    Все атаки произошли на горловском направлении. В результате обстрелов, по официальным данным, погиб один мирный житель и шесть человек получили ранения. Также сообщается о повреждении жилого дома и двух объектов гражданской инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп провел личную встречу с Владимиром Зеленским в Ватикане во время похорон папы римского и публично усомнился в желании Владимира Путина завершить конфликт на Украине, а перед началом похорон папы Римского Франциска в Ватикане президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский провели очень продуктивную беседу, как заявил директор по коммуникациям в аппарате Белого дома Стивен Чун, кроме того, за минувшие сутки украинские войска атаковали Горловское, Ясиноватское и Светлодарское направления, в результате чего пострадали трое мирных жителей и были повреждены четыре дома.

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