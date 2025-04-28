Появились кадры боевой работы военных КНДР в Курской области

В КНДР объяснили отправку войск для участия в боях в Курской области

Tекст: Денис Тельманов

По информации южнокорейского агентства Ренхап, ссылающегося на сообщения Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК), Ким Чен Ын решил направить вооруженные силы страны в Россию в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией, передает РИА «Новости».

По словам Ким Чен Ына, ситуация в регионе потребовала выполнения обязательств по данному соглашению. Он также сообщил, что российская сторона была официально уведомлена о решении КНДР отправить войска для участия в боевых действиях.

Ким Чен Ын анонсировал возведение в столице КНДР монумента боевой славы в честь павших воинов, отмечая, что это будет «вечная память от Родины и народа».

Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о значительной помощи КНДР в разгроме ВСУ в Курской области.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что корейские военные участвовали в операции по освобождению курского приграничья в рамках статьи 4 соглашения.

Инфографика

Как писала газета ВЗГЛЯД, военный блогер Борис Рожин опубликовал в своем Telegram-канале фото бойцов из КНДР, принимавших участие в освобождении Курской области от подразделений ВСУ, а официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что военнослужащие КНДР приняли непосредственное участие в боях за освобождение Курской области в рамках договора о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.