«Мировое правительство» определилось насчет женщин

Игорь Пшеничников
Зачем европейцев готовят к войне с Россией
Старый Свет – одновременно и инструмент США, и топливо их вероятной войны с Россией. При этом Вашингтон как будто не в деле. Если раньше инструментом борьбы с Россией была Украина, то теперь таким инструментом в руках глобалистов становится вся Европа.
Дмитрий Скворцов
Тарифная война США ведется по рецептам XIX века
Доля США в мировом ВВП в послевоенные годы неуклонно снижалась и к настоящему времени, по оценке Всемирного банка, опустилась с 52% в 1944 году до 14% в 2024 году.
Геворг Мирзаян
Зеленский сделал выбор между разумом и самим собой
Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.