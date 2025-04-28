Россия и США обменялись данными о возможном майском перемирии

Песков сообщил об обмене информацией по возможному майскому перемирию

Tекст: Евгения Караваева

Россия и США обмениваются информацией по различным вопросам, в том числе по теме майского перемирия, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Москва информирует Вашингтон по соответствующим каналам.

«У нас идет обмен информацией по соответствующим каналам», – заявил представитель Кремля. Он также подчеркнул, что подобные контакты поддерживаются регулярно, особенно по вопросам, имеющим большое значение для обеих сторон.

Песков не уточнил детали обсуждений или содержание передаваемой информации, отметив, что обмен ведется с учетом интересов безопасности и дипломатии обеих стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул важность усиления уверенности граждан в итоговой победе в ходе спецоперации, назвав это долгом страны, а пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Вашингтон хочет добиться постоянного прекращения огня на Украине после объявления Москвой перемирия в дни 80-летия Победы.