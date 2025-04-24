Зеленский признал, что Украина получила от США более 100 млрд долларов помощи

Зеленский признал поступление на Украину помощи от США на 105 млрд долларов

Tекст: Антон Антонов

«У меня есть мой собственный внутренний аудит, и моя страна четко документирует, сколько помощи было предоставлено. Чтобы вы знали – у нас было 104-105 млрд американских долларов. Большая часть этих денег была в форме оружия», – приводит слова Зеленского ТАСС.

В интервью журналисту Бену Шапиро Зеленский заявил, что большая часть средств пошла на закупку вооружений, которые были использованы на поле боя, а использование помощи было задокументировано в ходе внутреннего аудита.

«Не то что мы спорим, что США сказали, что даем вам 200, а мы говорим, нет, 100. Нет, это не спор. Я отвечаю на то, какой был вклад, сколько денег пришло на Украину», – сказал он, не объяснив, почему прежде говорил о 76 млрд.

Кроме того, Зеленский сообщил, что Украина делится с США всей полученной информацией о ведении боевых действий и разработке оружия.

Зеленский также призвал США не искать «баланс» в оценке ситуации между Украиной и Россией. «Мы бы очень хотели, чтобы США поняли, что агрессор – это Россия, а не мы. Мы действительно хотим, чтобы США не искали баланса в этих словах», – приводит его слова РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, новая администрация США заявила, что Вашингтон потратил на Украину 350 млрд долларов. Зеленский ответил, что с февраля 2022 года США предоставили Украине менее 100 млрд долларов помощи, а не 350 млрд. По его словам, до Украины дошли только 76 млрд долларов. Белый дом выразил возмущение по поводу того, что, согласно словам Зеленского, большая часть выделенных средств «пропала».

