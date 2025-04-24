Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.4 комментария
Зеленский признал, что Украина получила от США более 100 млрд долларов помощи
Зеленский признал поступление на Украину помощи от США на 105 млрд долларов
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что объем помощи, полученной Киевом от США, достигает 105 млрд долларов, хотя ранее называл меньшую сумму.
«У меня есть мой собственный внутренний аудит, и моя страна четко документирует, сколько помощи было предоставлено. Чтобы вы знали – у нас было 104-105 млрд американских долларов. Большая часть этих денег была в форме оружия», – приводит слова Зеленского ТАСС.
В интервью журналисту Бену Шапиро Зеленский заявил, что большая часть средств пошла на закупку вооружений, которые были использованы на поле боя, а использование помощи было задокументировано в ходе внутреннего аудита.
«Не то что мы спорим, что США сказали, что даем вам 200, а мы говорим, нет, 100. Нет, это не спор. Я отвечаю на то, какой был вклад, сколько денег пришло на Украину», – сказал он, не объяснив, почему прежде говорил о 76 млрд.
Кроме того, Зеленский сообщил, что Украина делится с США всей полученной информацией о ведении боевых действий и разработке оружия.
Зеленский также призвал США не искать «баланс» в оценке ситуации между Украиной и Россией. «Мы бы очень хотели, чтобы США поняли, что агрессор – это Россия, а не мы. Мы действительно хотим, чтобы США не искали баланса в этих словах», – приводит его слова РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, новая администрация США заявила, что Вашингтон потратил на Украину 350 млрд долларов. Зеленский ответил, что с февраля 2022 года США предоставили Украине менее 100 млрд долларов помощи, а не 350 млрд. По его словам, до Украины дошли только 76 млрд долларов. Белый дом выразил возмущение по поводу того, что, согласно словам Зеленского, большая часть выделенных средств «пропала».