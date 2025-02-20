Tекст: Вера Басилая

Илон Маск призвал выяснить, куда исчезли 100 млрд долларов помощи Украине, о чем ранее заявил Владимир Зеленский, передает РИА «Новости».

Реакция Маска последовала после поста одного из пользователей соцсети, который задал вопрос о том, куда делись деньги и кто говорит неправду.

«Хороший вопрос», – кратко прокомментировал Маск.

Ранее Владимир Зеленский в интервью Associated Press заявил, что не знает, где находятся около 100 млрд долларов американской помощи. По его словам, из 177 млрд долларов до Украины дошли только 76 млрд долларов.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что с февраля 2022 года США предоставили Украине менее 100 млрд долларов военной и финансовой помощи, что значительно отличается от заявлений президента США.

Президент США заявил, что сделка с Украиной по редкоземельным металлам была сорвана киевскими властями, и возмутился тем, что Киев не знает, куда пропали переданные Вашингтоном средства.

Глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск и сенатор США Джош Хоули высказались в поддержку аудиторской проверки оказанной Украине помощи.

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что американские налогоплательщики заслуживают возврата значительной части своих вложений в Украину, и добавил, что США не потерпят критики Киева из-за экономических инициатив Вашингтона.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Зеленский начал сжигать мосты с Америкой.