Трамп обвинил Украину в срыве сделки по редкоземельным металлам

Tекст: Антон Антонов

Президент США заявил, что «сделка была», но украинские власти «сорвали эту сделку». «Они сорвали ее два дня назад», – приводит его слова ТАСС.

Кроме того, он отверг заявления киевских властей о неточности его слов, касающихся низкого уровня популярности Владимира Зеленского на Украине.

Как подчеркнул глава американского государства, «Зеленский признает, что половина переданных нами средств пропала, они не знают, где они». «Он сказал, что не знает, куда пропала половина средств. Просто отлично, замечательно», – сказал президент США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер раскритиковал Зеленского, указав на его низкий рейтинг одобрения в 4%, и подчеркнул важность проведения выборов на Украине. При этом хозяин Белого дома заявил, что его тревожит отсутствие прозрачного отчета по использованию выделенных Украине средств.

Зеленский ответил на критику, заявив, что его рейтинг составляет 57%, и уточнил, что с февраля 2022 года США предоставили Украине менее 100 млрд долларов помощи, а не 350 млрд, как сообщалось. Белый дом выразил возмущение по поводу того, что, согласно словам Зеленского, большая часть выделенных средств «пропала».