Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.6 комментариев
Власти Киева замедлили восстановление интернета из-за страха Майдана
Киев задержал восстановление связи из-за угрозы протестов против Зеленского
Киевские власти сознательно тормозят восстановление стабильной связи и интернета в столице Украины из-за угрозы нового Майдана, сообщила представитель российских силовых структур.
Представитель российских силовых структур сообщил, что власти Украины сознательно задерживают восстановление телекоммуникационной инфраструктуры в столице, передает РИА «Новости». По словам источника, это связано с растущим недовольством граждан и призывами к новым массовым протестам.
«Все мы знаем, что в последнее время активизировались удары ВС РФ по дата-центрам на территории Украины, а именно в Киеве. Повреждения получили такие операторы, например, как «Киевстар», провайдер KievNet, также не работали некоторые телеканалы, например «Армия.TV». Что самое интересное, власти Украины не спешат восстанавливать связь и интернет-соединение на территории Киева», – рассказала собеседница агентства.
С середины сентября российская армия наносит удары по объектам связи на Украине, которые, по данным Минобороны, использовались ВСУ. В конце месяца крупные провайдеры сообщили о масштабных сбоях в Киеве из-за повреждения дата-центра в комплексе «Парковый» и оборудования у 11 компаний.
В украинском обществе усиливается недовольство гуманитарной ситуацией и действиями властей. Активисты, включая бывшего военного Александра Тодорова, призывают к акциям против Владимира Зеленского. В сетях требуют установить сроки службы в ВСУ, ограничить полномочия военкоматов, отменить мобилизацию женщин и усилить борьбу с коррупцией.
Источник также отметил, что возможные протесты могут курироваться западными странами. Таким образом они стремятся продемонстрировать Зеленскому контроль не только через финансовую помощь, но и изнутри государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные атаковали киевские центры обработки данных компаний «УкрТелеком» и «ДримЛайн». Днем ранее беспилотники поразили инфраструктуру телекоммуникационного оператора «Киевстар». Военнослужащий украинской армии Александр Тодоров призвал сограждан выйти на протест к офису Владимира Зеленского.