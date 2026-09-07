Tекст: Валерия Городецкая

Боец предлагал собраться 10 сентября у офиса Владимира Зеленского, чтобы обсудить тотальную коррупцию и «беспредел в стране и в армии», передает ТАСС. По словам военного, после возвращения из отпуска командование отобрало у него телефон и удалило видеоролик с YouTube-канала.

Тодоров заявил, что его пытались отправить в психиатрическую больницу. Когда эта попытка провалилась, ему зачитали приказ о немедленной отправке на боевые позиции, выполнить который он отказался из-за проблем со здоровьем.

Сейчас боец заявляет о риске уголовного преследования и опасается за свою жизнь, предполагая, что его могут убить под видом самоубийства. Официальные комментарии со стороны украинского командования пока не поступали.

Ранее бывший министр обороны Украины Михаил Федоров обвинил администрацию Владимира Зеленского в коррупции.

Участники недавних митингов в Киеве открыто раскритиковали главу государства.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пригрозил наказать поддержавших протесты военнослужащих.