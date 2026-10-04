Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.0 комментариев
Песков предупредил о готовности России воевать наотмашь
Россия продолжит решительно вести боевые действия, пока мирное урегулирование конфликта на Украине остается недостижимым, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул готовность страны добиваться целей военным путем, передает РИА «Новости». По его словам, дипломатическое решение конфликта на Украине остается приоритетным, однако текущие условия диктуют иной подход.
«Вот что сказал Путин? Мы хотим мира, и для нас предпочтительнее его достигнуть мирными средствами. Но пока это невозможно, мы будем воевать и будем воевать наотмашь», – заявил представитель Кремля в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Ранее президент Владимир Путин подтверждал готовность Москвы к переговорам. Глава государства отмечал, что диалог должен завершиться максимально быстро и исключительно на условиях, приемлемых для российского общества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября официальный представитель Кремля назвал позицию главы государства по урегулированию украинского кризиса исчерпывающей.
Месяцем ранее он сообщил о вынужденном продолжении специальной военной операции из-за отсутствия возможности мирных переговоров.
Пресс-секретарь президента подтвердил намерение добиваться полной победы на Украине военными методами.